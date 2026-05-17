Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Modena oggi pomeriggio è purtroppo salita alla ribalta per tragiche notizie di cronaca: una persona con gravi problemi mentali, infatti, ha investito volontariamente alcune persone con la sua auto e in un secondo tempo ne ha accoltellata un’altra, prima di essere per fortuna fermata da alcuni cittadini.

Senza alcun dubbio il sangue fa purtroppo molto più rumore di un piccolo concerto in un piccolo club Arci di sabato sera: ancora inconsapevoli di questo tragico fatto, ci dirigiamo verso la città della Ghirlandina e in particolare verso il Filatoio, un delizioso locale situato a pochi minuti dalla stazione dei treni di Modena.

Come dicevamo poco sopra, le dimensioni del locale sono limitate, ma ciò lo rende ancora più intimo e perfetto: situato appena fuori dal caotico traffico cittadino, il Filatoio è una piccola oasi di pace (in estate c’è anche un piccolo giardino esterno, dove si tengono anche concerti) a due passi dal centro. Tutto è organizzato per bene, c’è una cucina e, prima del concerto, è anche possibile partecipare a una cena vegana.

Setti, dopo il concerto della scorsa settimana in Veneto, torna oggi nella sua città natale per un concerto in solo, dove è accompagnato esclusivamente dalla sua chitarra acustica: il musicista emiliano, di stanza ormai da qualche anno ad Ancona, inizia a suonare quando sono passate da poco le dieci e cinque.

L’atmosfera è assolutamente famigliare, l’ambiente ristretto aiuta ad aumentare questo senso di intimità e le sue canzoni sincere e reali, suonate per lo più in versione acustica, funzionano bene in questo modo.

La setlist è basata soprattutto sui due album più recenti, “Arto” (2018) e “Al Mare” (2024), ma ci saranno estratti anche da varie parti della sua ormai ultradecennale carriera.

Ad aprire la serata ecco “Stanza”, opening-track anche del suo sophomore, pubblicato come sempre da La Barberia Records, minuscola quanto deliziosa indie-label della città emiliana fondata e diretta da Giovanni Papalato e Luca Mazzieri: l’incredibile delicatezza di questa versione acustica è una vera e propria perla e, come accennavamo prima, anche la magia di questo luogo la rende ancora più intima e speciale.

Ogni volta Nicola racconta le sue canzoni in maniera coinvolgente e le sue introduzioni sono così gradevoli, ricche di malinconia e di sincera umanità proprio come i suoi pezzi e qui potremmo citare subito la rara delicatezza di “Wisconsin” che narra un episodio di vita con una gentilezza addirittura maggiore rispetto alla sua versione su disco.

E, se vogliamo citare i toni dolci-amari, ecco “Un Mare” che, come sottolinea Nicola, è stato remixato anche da Lo Stato Sociale (“che poi sono andati a Sanremo“): una perla preziosa in chiave indie-pop da aprire con la sua stessa delicatezza.

I toni si alzano con l’esaltante “Dinner Party”, presa da “Al Mare”, ma soprattutto con “Presente”, che Setti definisce come “una canzone punk“: questa volta la chitarra è registrata ed è più intensa, mentre il musicista modenese si occupa solo di cantare supportato da un continuo e convinto handclapping da parte di tutti i presenti.

Con la breve e poppeggiante “Frank” ne approfitta per raccontare della sua passione per “La Signora In Giallo” e dei suoi concerti “Murder Setti Wrote”, ispirati proprio alla serie TV, mentre il vecchio singolo “Mi Mancavi” (“a volte mi mancano le persone che mi hanno fatto male“, racconta Nicola parlando del brano) rimane interessante e piacevolmente melodico anche in questa versione acustica.

Dopo aver ringraziato il Filatoio per averlo ospitato questa sera, è la volta dell’immancabile “Seppia”, brano che anche Bob Corn ha suonato spesso nei suoi concerti: se c’è una canzone di Setti così speciale e in cui il dolce e l’amaro si amalgamano perfettamente è proprio questa e, poterla ascoltare in un ambiente così raccolto davanti a un pubblico tranquillo e ordinato, è proprio la cosa migliore che si possa chiedere.

C’è tempo per un breve un encore e Nicola presenta una canzone che ha scritto da poco, ovviamente ancora inedita: si chiama “Io Non Apro A Nessuno” e parla proprio della violenza che vediamo purtroppo tutti i giorni intorno a noi e ovviamente ne approfitta per citare anche il doloroso episodio accaduto proprio poche ore fa nella città della Ghirlandina. Al contrario del titolo, pero, il musicista di stanza ad Ancona ammette che lui non ci sta, che non vuole farsi influenzare dalle cose negative e non vuole rimanere sempre in casa per paura: il brano prende direzioni folk, ovviamente con un tocco di malinconia, ma allo stesso tempo con tanta intimità e una vena di romanticismo e ci convince già da questo primo veloce ascolto live.

E’ passata ormai un’oretta ed è arrivato il momento di chiudere: una serata speciale in un luogo bello e incontaminato (salvo dai rumori di qualche treno ogni tanto – i binari sono proprio attaccati – ma poco importa!), per canzone pop deliziose e dai testi mai banali o scontati che, se da un lato riescono a fare sorridere, dall’altro fanno riflettere e ci piacciono tanto. La vena poetica indie-pop emiliana di Setti è sempre magia pura!