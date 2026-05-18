Cambio di rotta decisamente importante e interessante per Llobet, che, complice anche il sodalizio ormai assodato e sbandierato con Micah Prussack, abbandona (in parte) il precedente bedroom-pop per passare a qualcosa di più corposo. Ecco allora distorsioni rabbiose che fanno capolino, sprazzi di potente alt-rock (e bordate quasi hard-rock!) che si alternano a momenti più scanzonati e leggeri, ma è come se qualcosa fosse sempre in agguato, come se quella leggerezza nascondesse presagi funesti e minacciosi sempre sopra le nostre teste.

Forse la vera potenza del disco è proprio come Llobet si muove con assoluta disinvoltura e credibilità fra le varie stanze del suo palazzo sonoro. Non sfigura quando i ritmi sono serrati e le chitarre la fanno da padrone, è perfettamente a suo agio se venti caldi (pop?) e più acustici ci rassicurano (o meglio, sembrano rassicurarci), ma ha tutto sotto controllo se divagazioni synthetiche fanno capolino. Avere in pugno una situazione simile poteva non essere facile, ma sembra che Llobet gestisca alla perfezione questo momento di passaggio non solo nella sua vita, ma anche nella sua musica. Carezze e graffi, scossoni e quiete e una sensazione che la tempesta personale sia ben lontana dall’essere finita. “youbet” non è quindi punto di partenza, è tanta strada già fatta e tanta da fare.

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