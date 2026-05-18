Credit: Bandcamp

I deary nascono a Londra durante il lockdown dall’incontro tra Ben Easton e Dottie Cockram, uniti dalla comune passione per il dream pop e lo shoegaze di band come Slowdive, Cocteau Twins e My Bloody Valentine. Dopo i primi EP pubblicati per Sonic Cathedral e una rapida crescita culminata con concerti accanto a nomi come Slowdive e Cranes, il progetto si è evoluto in trio con l’ingresso del batterista Harry Catchpole.



Nel 2026 la band ha pubblicato il debut album “Birding” per Bella Union, un lavoro che intreccia atmosfere eteree, riverberi shoegaze e testi sospesi tra vulnerabilità personale, natura e conseguenze dell’agire umano. Anticipato dai singoli “Seabird” e “Alfie”, il disco rappresenta la definitiva affermazione del suono dei deary: intenso, malinconico e profondamente cinematografico.



Nel giro di pochissimo tempo i deary si sono imposti come una delle realtà più interessanti e promettenti della nuova scena shoegaze europea, grazie a un’identità sonora immediatamente riconoscibile e a un equilibrio raro tra nostalgia anni ’90 e sensibilità contemporanea.

Finalmente a novembre saranno in Italia:



12/11/2026 – Arci Bellezza, Milano

13/11/2026 – Bronson, Ravenna

Prevendite disponibili dal 19/5/2026 su DICE