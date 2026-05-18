Betsy Roszko (ex Warm White e Gomme) ha sempre avuto un rapporto viscerale, fisico con la musica, quella degli anni novanta conosciuta attraverso il fratello maggiore e poi l’alt rock, il punk gotico sperimentato nei vari progetti di cui ha fatto parte tra San Francisco e Parigi dove si è trasferita e vive da molti anni.

Il progetto Tomorrow Woman è nato quasi per caso mentre Betsy stava iniziando ad usare diversi programmi di produzione musicale che l’hanno portata a riscoprire sonorità più elettroniche, complice anche la passione per la danza e la coreografia (che ha a lungo approfondito).

Il risultato sono i quattro brani di “Plays Machines” mixati da Saguiv Rosenstock (YHWH Raygun) e masterizzati da Heba Kadry (Björk, Blood Orange) come sempre abile a rifinire un sound fortemente basato su ritmi cadenzati, sintetizzatori, sample, parte vocale carica di effetti. Un interessante modo di reinventarsi, un nuovo punto di partenza che potrebbe imprimere una decisa svolta alla carriera di Betsy Roszko.

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