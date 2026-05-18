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Prima di recarsi nel deserto del Mojave per la sua esibizione al Coachella, Moby (che il 14 luglio sarà a Modena nel contesto di Jazz Open) ha portato una versione essenziale del suo set all’Annenberg Performance Studio di KCRW. Eseguendo brani tratti dall’album “Future Quiet”, insieme a classici del suo vasto repertorio pluridecennale, la sessione ha rispecchiato un’evoluzione artistica che abbraccia tutta una vita, in cui passato, presente e futuro si fondono in un unico quadro.

Interessato all’esplorazione della composizione ambient e minimalista, Moby ha anche abbracciato una nuova era di collaborazioni, lavorando al fianco di cantanti come Jacob Lusk dei Gabriels, serpentwithfeet, Elise Serenelle e India Carney per reimmaginare i suoi classici e infondere nuova vita ai suoi ultimi arrangiamenti.

Setlist:



Precious Mind – Quiet Future

Great Escape

Helpless

Why Does My Heart Feel So Bad?

Extreme Ways

Sarabande

Porcelain

This Was Never Meant For Us

When It’s Cold I’d Like To Die

Natural Blues