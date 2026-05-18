L’ultimo lavoro di Irmin Schmidt, “Requiem”, è da maneggiare con amore e cautela. Ascoltatelo rigorosamente in cuffia. Ascoltatelo se volete immergervi in un’esperienza, vivere una poesia sonora.

Schmidt, co-fondatore dei grandissimi CAN, ha ottantanove anni (sissignore) e ha creato un’opera imponente con pochi e semplici elementi. Il canto degli uccelli, il gracidare delle rane, la pioggia, e un pianoforte. L’album si divide in due parti, la prima da circa 23 minuti e la seconda da quasi 18 minuti. Nella prima parte, i suoni dell’usignolo e delle rane (con qualche rara nota di piano) vengono fagocitati dal rumore del vento che fa risuonare una lamiera o qualcosa di simile. Nella seconda parte il piano è più presente e duetta con la pioggia mentre l’usignolo rimane in sottofondo insieme a un suono liquido di tastiere.

Credit: Katrin Vierkant

L’idea nasce dal voler registrare un usignolo nel giardino di casa. Da lì, Schmidt costruisce un dialogo tra pianoforte (preparato e non) e suoni ambientali fino a dissolvere il confine tra musica e natura.



Il pianoforte non domina mai davvero: emerge, si ritrae, si fonde. È come se Schmidt, più che suonare, ascoltasse.

“Requiem” prosegue la linea già intravista nei suoi lavori pianistici recenti, ma portandola a un’estrema rarefazione.

Chi cerca melodie o strutture riconoscibili farà meglio a passare oltre.

Chi accetta l’immobilità troverà invece un’esperienza profondamente immersiva.



Il titolo potrebbe far pensare a qualcosa di solenne o religioso ma qui non c’è tragedia, né pathos. Piuttosto, una malinconia quieta, una percezione del tempo che si deposita, una riconciliazione con il passare delle cose. L’unica presenza inquietante è il rumore metallico del vento.



È un lavoro estremo senza bisogno di alzare la voce.

La composizione scorre come se Irmin Schmidt fosse il pianoforte, una voce anziana, l’usignolo e le rane fossero la giovinezza e la pioggia un magnifico coro.



Nessun conflitto, nessuna psicologia, nessuna parola.

Un mondo che continua senza bisogno di significato.

