L’estate italiana dei festival non è soltanto una sequenza di concerti: è una geografia emotiva fatta di spiagge, di pietra antica, di tramonti salmastri e di casse che vibrano fino a notte fonda. È il momento in cui la musica smette di essere soltanto ascolto e diventa viaggio, incontro, corpo collettivo. Anche nel 2026 alcuni festival sembrano voler sfuggire alla semplice logica dell’evento commerciale, cercando, se possibile, un equilibrio tra identità artistica, luoghi e umanità.

Ed è proprio lì che vale la pena andare.

Tra i festival più affascinanti dell’estate italiana, La Prima Estate continua a rappresentare qualcosa di raro: un evento capace di coniugare qualità artistica e dimensione umana senza trasformarsi in un gigantesco luna park musicale. Nel verde del Parco BussolaDomani, a Lido di Camaiore, il festival mantiene infatti un equilibrio sempre più difficile da trovare: quello tra spettacolo, atmosfera e rispetto del luogo.

Il primo weekend, dal 19 al 21 giugno, sembra costruito per chi ama il rock nelle sue forme più eleganti, nervose e romantiche. Da una parte l’urgenza quasi animalesca di Jack White, ancora oggi uno degli ultimi veri guitar hero capaci di incendiare un palco senza artifici; dall’altra la malinconia britpop di Richard Ashcroft e il decadentismo romantico di The Libertines. Ma il festival non dimentica la scena italiana: i Marlene Kuntz e i Casino Royale promettono concerti intensi, sporchi al punto giusto, ancora capaci di parlare a chi cerca nella musica qualcosa di più di un semplice intrattenimento.

Il secondo weekend, dal 26 al 28 giugno, alza ulteriormente il livello emotivo. Nick Cave, figura ormai quasi mitologica del rock contemporaneo, condividerà la serata con gli Sleaford Mods: due modi opposti di raccontare il disincanto moderno, uno liturgico e oscuro, l’altro rabbioso e proletario. Poi arriveranno i Gorillaz, sospesi tra pop, elettronica e visioni postmoderne, insieme alla nostalgia sintetica dei Nation of Language e all’ironia tagliente delle Wet Leg.

Il ritorno del Disorder Festival ha qualcosa di profondamente necessario. Dopo anni di assenza, il festival campano riparte dal luogo originario, il Chiostro di San Francesco di Eboli, nel Cilento, quasi a voler riaffermare un’idea alternativa di musica dal vivo: lontana dalle grandi multinazionali dell’intrattenimento, più vicina invece alla scoperta, alla ricerca, all’urgenza culturale.

Non ci sono superstar da cartellone pubblicitario, ed è proprio questo il suo fascino. Il Disorder continua a muoversi sottotraccia, costruendo una proposta capace di parlare a chi cerca ancora concerti imprevedibili e non semplicemente “consumabili”.

Tra i nomi più interessanti segnaliamo il duo Bono/Burattini, i promettenti Satantango, il ritorno degli storici Ulan Bator e le intricate trame math-rock dei Totorro. Più che un festival, il Disorder sembra voler essere un piccolo rifugio per chi continua a credere che la musica indipendente possa ancora sorprendere.

Negli anni il Locus Festival è diventato molto più di una semplice rassegna musicale: è un viaggio dentro la Puglia più evocativa, tra piazze bianche, masserie, storia, mare e archeologia. Pochi festival italiani riescono a unire, in modo così naturale ed efficiente, organizzazione, qualità artistica e scenari capaci di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica.

E probabilmente basterebbe già una sola data per giustificarne il viaggio: quella del 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia con i C.S.I.. Quando l’estate comincia, lentamente, a maturare verso settembre e l’aria diventa più dolce e malinconica, la musica dei C.S.I. sembra perfetta per dialogare con la pietra antica e il silenzio del paesaggio pugliese.

Ma il Locus non vive di un solo concerto. Il 18 giugno, alla Fiera del Levante di Bari, arriverà l’esplosione politica, ribelle, punkeggiante e identitaria dei Kneecap, tra i nomi più incendiari degli ultimi anni. Il 23 giugno sarà invece il momento di David Byrne, artista che continua, da decenni, a reinventare il linguaggio del pop e della performance.

Per le serate centrali di agosto consigliamo, soprattutto, quella del 14 agosto, quando l’elettronica cosmica e psichedelica di The Orb incontrerà l’energia dei Subsonica e delle nuove canzoni del loro ultimo disco.

Negli ultimi anni il Color Fest è cresciuto lentamente, senza perdere la propria identità. Ed è forse proprio questo a renderlo uno dei festival più autentici del Sud Italia. A Lamezia Terme, sul lungomare Falcone e Borsellino, direttamente affacciato sul mare, il festival riesce a mantenere quella dimensione quasi familiare che molti grandi eventi hanno, ormai, smarrito.

Qui la musica si mescola alla salsedine, alle notti calabresi e alla sensazione di trovarsi in un luogo dove il tempo rallenta. L’edizione 2026 promette tre serate estremamente solide.

L’11 agosto sarà dominato dall’eleganza elettronica di Apparat, dalle traiettorie ibride, solari e meticce dei C’mon Tigre e dall’interessante sensibilità di Gaia Banfi. Il 12 agosto toccherà invece agli Zen Circus, capaci ancora di trasformare rabbia e ironia in cori collettivi. Infine il 13 agosto arriveranno gli Django Django, tra psichedelia, dance e melodie oblique, assieme alla nuova strada del folk mediterraneo personificata dalla cantautrice partenopea La Niña.

Il Color Fest continua così a diventare, anno dopo anno, uno dei punti di riferimento più credibili dell’estate alternativa italiana.

Se esiste un boutique festival capace di anticipare il futuro della musica indipendente, quello è, senza alcun dubbio, Ypsigrock. A Castelbuono, tra le montagne siciliane delle Madonie e i palazzi medievali del paese, ogni estate sembra nascere una piccola mappa di ciò che ascolteremo negli anni successivi. Perché, come abbiamo imparato, qui il futuro è nostalgia.

Ypsigrock ha sempre avuto il talento raro della scoperta. Qui molte band hanno suonato prima di esplodere davvero, e anche l’edizione 2026 manterrà intatta questa vocazione. Ne siamo certi.

Tra i nomi più noti troviamo i Black Country, New Road, tra le realtà più emotivamente devastanti della nuova scena inglese, i Dry Cleaning con le loro sonorità post-punk alienate e letterarie e i Wednesday, sospesi tra shoegaze e country malinconico.

Ma, come sempre, ad Ypsigrock è necessario guardare anche oltre i nomi già conosciuti, lasciandosi trasportare solamente dalle note: gruppi come Friko e Horsegirl potrebbero essere tra le sorprese più belle dell’intero festival.

E forse è proprio questo il senso più profondo di Ypsigrock: non soltanto assistere a concerti, ma avere la sensazione di intercettare qualcosa prima degli altri, quando la musica è ancora scoperta, intuizione, possibilità.

Per tutti gli eventi dell’estate (non solo quelli segnalati qui, ovviamente), concerti e festival, vi rimandiamo al nostro elenco sempre aggiornato: QUI.