Paul McCartney è tornato, dopo una lunga attesa, al Saturday Night Live, facendo la sua prima apparizione come ospite musicale in 14 anni per chiudere la 51ª stagione dello show.
Macca ha eseguito “Days We Left Behind”, tratta dal suo prossimo album “The Boys of Dungeon Lane” in uscita il 29 maggio, prima di tornare sul palco per interpretare il classico dei Wings “Band on the Run”. Ha poi regalato al pubblico una terza canzone durante i titoli di coda, suonando “Coming Up” dal suo album solista “McCartney II”.
Ad accompagnarlo alla batteria in tutte e tre le esibizioni c’era Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.
Paul McCartney encerra a 51ª temporada do #SNL com "Coming Up": pic.twitter.com/ktVUgnzCja— Music Feed (@canalmusicfeed) May 17, 2026