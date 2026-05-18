Ancora un nuovo brano da quetsa intrigrante fanciulla che risponde al nome di Violet UltraRay, fanciulla che abbiamo sul radar da un po ‘di tempo in virtù di un indie-rock spesso rabbioso e intenso che si sporca di shoegaze.

Anche questa volta la nostra Violet fa centro grazie a un pezzo teso e diretto come “stella dreams” che arriva subito dritto al punto. Strofa, ritornello, assolone e ritornello. E tutto fila. Ritornello che entra subito in tetsa e un suono rombante, fragoroso che conquista. La zona anni ’90 post-grunge piace parecchio a Violet.

Ecco cosa dice del brano:

Ho scritto “Stellar Dreams” come seguito più cupo, intenso e onirico di “Graceland”. Volevo che trasmettesse la sensazione di una fuga, quell’impulso di lasciarsi alle spalle la tristezza e il frastuono del mondo per sparire altrove con qualcuno che la veda allo stesso modo. Ho puntato su chitarre grunge, atmosfere shoegaze e un’introduzione incisiva, ma ho mantenuto il nucleo emotivo e suggestivo. È un brano cupo, energico e onirico allo stesso tempo.