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Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Vi racconteremo una band o un artista “nascosto” che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…



A questo giro ci faremo ispirare dai Radiator, una giovane band londinese che ha cominciato a muoversi nel 2023. Con una manciata di canzoni si stanno ritagliando un pezzetto di notorietà – diremmo decisamente meritata – sgomitando e trovando il giusto impatto in un periodo dove la concorrenza è a dir poco spietata.

Siamo nel terreno fertile del post-punk, ma qui c’è qualcosa in più di una semplice operazione nostalgia. La band cita influenze che vanno da icone degli anni ’80 come The Fall ed Echo & the Bunnymen ad artisti più contemporanei e crossover tra cui Radiohead, Queens of the Stone Age e Fontaines D.C. Questa attitudine si traduce in un sound viscerale e oscuro, dove le chitarre affilate e i groove serrati creano un’atmosfera magnetica, capace di unire la rabbia della vecchia scuola con l’urgenza del rock alternativo di oggi. Un mix perfetto per chi cerca musica che pulsa e morde.

Per capire da dove arriva tutta questa energia, dobbiamo guardare dentro la stanza dei bottoni. I Radiator si presentano con una formazione a cinque elementi quadrata e senza fronzoli, dove ognuno fa la sua parte per creare quel muro di suono che li contraddistingue. A guidare la carica al microfono c’è la voce graffiante di Ollie Ledwith, supportato da un intreccio di chitarre micidiale firmato da Fergus Channell e Gabe Summers. A tenere in piedi la baracca e a spingere sui bpm ci pensa poi una sezione ritmica che definire solida è poco, con Tom Denham al basso e Ben Velasco dietro alle pelli.

Nati nel cuore di Londra nel 2023, i cinque non hanno perso tempo. Il loro primo vero vagito arriva all’inizio del 2024 con il singolo di debutto “Solace” (Consolazione), autoprodotto e lanciato attraverso la loro etichetta personale, la Blakesley Records. Se mi trovassi a un festival, vagando tra i vari palchi, e m’imbattessi in questa band proprio mentre attacca questo pezzo, penso proprio che mi fermerei, anche se la mia tappa più urgente fosse la birreria più vicina.

Il brano inizia con un riff di chitarra che fa da spina dorsale a tutta la traccia: si intreccia, si annoda e si fonde con la seconda chitarra, mentre il basso entra subito dopo stampando un gran ritmo che, insieme alla batteria, sostiene l’impalcatura per l’intera durata.

Ti viene subito la voglia di muoverti pur stando fermo, molleggiando con la testa bassa e gli occhi chiusi. In questo pezzo ci sono continui cambi di energia; la traccia a tratti “riposa”, ma è solo un miraggio per accentuare ed enfatizzare l’accelerazione successiva.

Mentre ascolto, penso sul serio che la birra può aspettare il prossimo brano. A calmare la sete ci pensa anche la voce di Ollie Ledwith, che ricorda un pochino il piglio di Alex Turner degli Arctic Monkeys e l’urgenza di Grian Chatten dei Fontaines D.C. Davvero un gran bel debutto.

Sono sempre lì al concerto. Mentre osservo l’erba gialla sotto i miei piedi e inizio a guardarmi in giro, parte “Settle”, il secondo singolo pubblicato nell’agosto 2024 (un gioiello che, curiosamente, resterà escluso dal loro EP successivo). Qui il tiro cambia. È un brano decisamente più elegante e avvolgente: quelle chitarre cantano letteralmente, intrecciando arpeggi complessi e accordi aperti. Lo dico a bassa voce, ma quelle trame melodiche mi ricordano i Gene, e lo stesso Ollie al microfono mi evoca la classe drammatica di Martin Rossiter. Comincio davvero a divertirmi. Sotto un tappeto ritmico trascinante, la band lancia un contrasto micidiale tra la pulizia del suono e la disperazione del ritornello: «I don’t dream of anything anymore» (Non sogno più niente). Un pugno nello stomaco avvolto nel velluto.

Un biglietto da visita notevole che ha iniziato a far girare parecchie teste nei club underground della capitale britannica. È qui, tra un live infuocato e l’altro, che hanno affinato il tiro, spingendo la No Distance Records a scommettere sul loro talento e a dare alla band la pista di decollo perfetta.

A fine 2025, grazie alla spinta della No Distance Records, esce il loro primo EP ufficiale: “Glass“. Se “Solace” e “Settle” erano le fondamenta, questo lavoro è il grattacielo che ci hanno costruito sopra. È il disco della consacrazione, quello che trasforma una scommessa underground in una solida realtà del panorama rock britannico.

La risposta del pubblico è una di quelle che non lasciano spazio a dubbi. In un’epoca dominata dallo streaming liquido, i Radiator mettono a segno un colpo da veri puristi: l’EP vola dritto nella Top 40 della classifica ufficiale britannica dei singoli in vinile. Un traguardo pazzesco per un gruppo al debutto ufficiale, a testimonianza del fatto che il loro pubblico non si limita ad ascoltarli distrattamente nelle playlist, ma vuole possedere la loro musica, toccarla e far girare il piatto sul giradischi. All’interno di “Glass”, oltre alla già nota “Solace”, la band espande il proprio universo sonoro con tracce affilate e taglienti come specchi, dove il post-punk si fa ancora più cupo, cinematico e claustrofobico.

“Nekrasova” è un brano che unisce l’anima post punk della band alla cultura letteraria dell’ottocento. Nelle note di presentazione del brano viene descritto così: “Unisce il lato cupo e intellettuale dei Joy Division alla velocità punk dei Ramones e alla sfrontatezza chitarristica dei The Smiths.”

Band il cui nome non dovrebbe essere mai menzionato, nemmeno con gli amici al bar, ogni tanto bisognerebbe dar retta ai testi sacri, mai nominare il loro nome invano! Ma visto che lo hanno fatto quelli della No Distance Record un pochino dobbiamo dargli ragione. A me piuttosto, visto che sono ancora sotto il palco in astinenza di luppolo, viene da pensare a come questi ragazzi abbiano potuto scrivere una canzone ispirandosi al poeta russo Nikolaj Nekrasov.



La risposta sta tutta nascosta tra i versi del pezzo, che a guardarlo bene è un racconto di formazione in salsa dark, sospeso in quel limbo psicologico tra i 22 e i 23 anni. All’inizio si respira un’aria gelida: c’è una specie di paralisi emotiva, con il protagonista immobile come una statua dimenticata su un piedistallo che, puntualmente, crolla. Da lì parte il disastro, o meglio, la svolta. Il vecchio “Io” non basta più, ed è qui che arriva la perla assoluta del brano, una di quelle frasi che ti si piantano in testa e non ti mollano più: «‘I’ is too tight for me» (L’Io mi sta troppo stretto). Bellissimo. È il rifiuto di farsi gabbia da soli, il desiderio quasi spirituale di rompere i propri confini individuali per fondersi con qualcosa di più grande. E infatti, dopo il gelo, arriva il bello: la presa si sblocca e un pugno di colori (“fistful of colour”) si rovescia libero per le strade della città. Alla fine, invecchiare non fa più così paura se diventa un modo per migliorarsi. Un contrasto pazzesco tra la spigolosità post-punk della musica e questo disgelo interiore così liberatorio.



Ma l’universo dell’EP non si ferma qui. Ad aprire le danze ci pensa la title track, “Glass“, una vera e propria rasoiata post-punk. Qui il ritmo si fa frenetico, le chitarre corrono veloci e ritmate, picchiando duro con quell’urgenza nervosa e spigolosa che ricorda tantissimo i Fontaines D.C. più tirati. Se “Glass” è lo schiaffo iniziale, la traccia di chiusura, “March”, è il pezzo dove a mio parere emerge il vero e proprio marchio di fabbrica della band. L’inizio è da brividi: un’introduzione intima, solo voce e chitarra, che ti culla in una densa malinconia. Poi, lentamente, il brano prende forma e svela la quadratura del cerchio dei Radiator: un tappeto ritmico trascinante e quasi ballabile, una batteria che non si accontenta mai del compitino e ama variare continuamente, e un basso glorioso, bello presente a dettare le regole del gioco. Sopra tutto questo, la voce malinconica di Ollie fa il resto.



La storia recente ci dice che i cinque non sono rimasti a guardare: l’EP è volato in classifica e ad aprile 2026 è arrivata “Carnival”, un singolo successivo che conferma come i Radiator siano una macchina da guerra sforna-inni, capace di conquistare persino gli studi della BBC.





Questo è un vero e proprio inno da festival, sorretto da un groove micidiale e da chitarre scure e feroci che si muovono su territori quasi dark wave. Il ritornello ti si pianta in testa al primo ascolto, mentre Ollie al microfono racconta con cinismo i dettagli ripetitivi delle province inglesi, regalandoci un pezzo tanto ballabile quanto tagliente.



Bene, i Radiator hanno concluso il loro concerto, niente bis, sono ancora piccoli, devono lasciare spazio a quelli che suonano dopo. Veloci spengono gli ampli, staccano gli spinotti, mettono le chitarre nelle custodie, il batterista aiuta, la batteria resta montata, servirà per la band successiva. Io quasi quasi vado nella zona mixer e se lo vendono prendo pure io il vinile e me lo faccio pure firmare da Ollie, o da qualsiasi della band che gira da quelle parti. Devo ancora prendermi la birra, non c’è tanta fila, probabilmente sul main stage sta suonando qualche grosso calibro, ma a me, per oggi, basta così.



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