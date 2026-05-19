Non vedevo un film destinato a/prodotto da Netflix da tempo, che ormai deludono programmaticamente anche quando dietro la cinepresa c’è un nome caldo. Però la Charlize in versione action mi sembrava un buon motivo per strappare la regola.



E infatti, forse proprio grazie all’assenza di pretese, questo “Apex” si fa godere per benino. Grazie agli scenari belli e pericolosi dell’Australia più selvaggia, filmati e usati da Kormakur con gran destrezza, e grazie alla Theron, davvero a suo agio nei panni di una scalatrice e pirogatrice estrema.

Ma soprattutto grazie al matto che le da la caccia intepretato da Taron Egerton con movenze rave e dentacci affilati – incredibile come il McAvoy di “Split” abbia già fatto proseliti.



Certo non si tratta di un survival movie che riscrive le regole del genere e tutto è invero abbastanza prevedibile. Ma si sussulta spesso e volentieri (la scena con la poveraccia trascinata nelle rapide attaccata alla canoa con una corda è notevole, per esempio) e la durata esigua aiuta a portare il risultato a casa.



Inevitabile il tormentone “Go” dei Chemical Brothers più urla da uccellaccio che sta spopolando sui vari social.