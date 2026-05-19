Blondshell ha pubblicato il nuovo singolo “Heart Has To Work So Hard” e ha annunciato le date di un lungo tour che però non passerà dall’Italia.

L’artista di Los Angeles, il cui vero nome è Sabrina Teitelbaum, ha pubblicato il brano come primo assaggio del suo prossimo album.

La Teitelbaum ha detto che la canzone parla di “rimanere intrappolati in una dinamica caratterizzata dal tradimento. Parla di dolore e confusione. Nessuno ti prepara agli alti e bassi di un’amicizia tra due donne, ma parla anche di un amore così duraturo che ti fa provare compassione a prescindere da tutto”.





Il brano segna la sua prima uscita post secondo album “If You Asked For A Picture” (dello scorso anno) e dal singolo “Another Picture”.

Come dicevamo, l’artista a dicembre sarà in Europa in tour. Nessuna data italiana per ora è prevista.