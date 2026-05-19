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Si tratta di un’installazione artistica temporanea, di un tributo esplosivo a un capolavoro cinematografico, di un epitaffio a un idolo, attraverso un’opera completamente nuova? Sì. È intenso, strano, curioso e avvolto nelle notti più cupe? Certo. Dopotutto, si tratta di “Eraserhead”. Ecco cosa ci dicono le note stampa della Polyvinyl Reecords.

“Eraserhead Xiu Xiu” è un nuovo concerto dal vivo con film di accompagnamento e, nello stesso tempo, album che utilizza registrazioni sul campo, strumenti fatti in casa specifici per il concerto, organo, sintetizzatori modulari, voci, torce elettriche, interferenze elettriche ed elementi di musique concrète per esprimere la bizzarra emotività, la sessualità conflittuale, l’oscurità implacabile e il paesaggio lunare singolarmente inquietante del più incredibile dei capolavori oscuri di David Lynch.

Dopo la recente e prematura scomparsa di David Lynch, gli “Xiu Xiu” hanno iniziato a ricevere diverse richieste di alto profilo per riproporre la loro interpretazione della musica iconica di “Twin Peaks”. Tuttavia, nel voler sempre cercare di seguire, onorare e continuare a trarre ispirazione dall’incredibilmente alto livello di sfida artistica fissato da David Lynch, gli “Xiu Xiu” stanno invece andando più in profondità.

L’album stesso è, come ci dicono le note stampa, un capolavoro di collage sonoro e sperimentazione. Seguendo la guida del sound design originale di “Eraserhead” e della colonna sonora di Alan Splet e Lynch, ci viene offerta l’interpretazione ampliata e travolgente degli Xiu Xiu.

“In Heaven” è il primo assaggio:

“Eraserhead Xiu Xiu” è in uscita il 10 luglio.