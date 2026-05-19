La New Wave non è mai veramente finita per i Frigidaire Tango di Charlie “Out” Cazale (Carlo Casale) e Stewie Dal Col che hanno contribuito a rendere popolare lo stile simbolo d’inizio anni ottanta grazie a brani come “Recall” e agli album “The Cock” e “Russian Dolls” oltre a “L’Ultimo Concerto” docu – film Rai che ha inaugurato il periodo finale del gruppo che si sarebbe sciolto nel 1986.

Credit: Paolo Andretta

La seconda vita dei Frigidaire Tango è iniziata nel 2009 con l’uscita de “L’Illusione Del Volo” reunion inaspettata sull’onda dell’interesse generato dal cofanetto “The Freezer Box” che insieme alla compilation “Artisti Vari Risuonano I Frigidaire Tango” ha confermato quanto sia solida l’eredità musicale della band che ora pubblica “Modern Vintage Wave” con JM Baptiste alla batteria.

“10 Unreleased Songs 2008 – 2025″ recita il sottotitolo ovvero dieci tracce inedite selezionate tra più di trenta scritte negli ultimi anni. Una raccolta che alterna italiano e inglese per raccontare il percorso recente dei Frigidaire sempre eleganti, quelli de “I Creatori” e “Non Sei Raggiungibile” tra tastiere, chitarre e mature riflessioni adatte ai cupi tempi odierni.

La parte vintage dell’album inizia con l’intensa “Timeless Future” che trasporta negli anni ottanta con sintetizzatori e batteria, la malinconica “Life Is A Little Trip”, il solido dinamismo di “Deadline Body”, “Fears” gotica e spettrale e la grintosa “Bloody Glory”dimostrano che l’inattività dei Frigidaire era solo apparente. La commovente “Adrian” con il basso di Marco Greco lascia spazio ai ricordi.

“Adrian” è Adrian Borland dei The Sound, produttore e musicista talentuosissimo e tormentato, purtroppo non universalmente riconosciuto nonostante l’impatto di album come “Jeopardy” e “From The Lions Mouth” che insieme a “All Fall Down”, “Heads And Hears” e “Thunder Up” hanno contribuito a formare il post punk e la new wave inglese, percorso poi continuato con i The Citizens e una carriera solista che ha regalato perle come “Beautiful Ammunition”, “Cinematic” e “5 AM”.

I Frigidaire che dei The Sound hanno aperto i concerti tornano ad omaggiare Borland in “L’Ombra Della Tua Grazia” rielaborazione di “Shadow Of Your Grace” da lui scritta e pubblicata proprio con i The Citizens nell’album “Alexandria” e qui la chitarra è di Diego Piotto. “Considerations” raffinato finale e Giorgio Canali (supervisore voci) danno lustro a una compilation interessante, strutturata in modo narrativo, per unire presente e passato.