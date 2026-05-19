Laura Veirs tornerà il prossimo 14 agosto, via Raven Marching Band Records, con il suo quattordicesimo LP, “Temple Songs“, che arriva dopo nemmeno tre anni dal precedente, “Phone Orphans“.

“Temple Songs” è presentato come il primo album che la musicista di stanza a Portland ha scritto, registrato, arrangiato, prodotto e interpretato interamente da sola. La press release spiega che sul disco Laura suona la chitarra, il basso, la batteria, il tamburello e le percussioni, oltre a cantare. L’unico contributo esterno è il sassofono di un ospite speciale segreto.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Flying Into Darkness”, accompagnato da un video registrato dalla stessa Veirs.

La musicista statunitense dice del brano:

Questa canzone nasce da una sensazione di smarrimento esistenziale in un momento buio e incerto. Continuavo a rimuginare sulle stesse domande: come faccio a mantenere i piedi per terra? Come faccio a sentire di stare facendo davvero del bene, spingendo le cose – anche solo leggermente – in una direzione migliore? In fondo, la canzone affronta il tema dell’inquietudine: quanto sia difficile trovare il vero riposo quando il mondo ci tiene in uno stato costante di disagio. C’è anche un filo conduttore di “No Masters” che la attraversa, e che ricorre in tutto l’album. Sto cercando un mondo plasmato più dalla libertà e dall’amore che dall’avidità e dalla paura, e da tutti i modi in cui queste forze si manifestano nella vita quotidiana: lavoro vuoto, enorme disuguaglianza, sistemi che sembrano troppo grandi per poterli contrastare, e il costante sottofondo di violenza e conflitto.