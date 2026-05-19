Credit: Joe Quigg

A distanza di oltre sei anni dall’uscita di “A Billion Heartbeats“, i Mystery Jets ritorneranno il prossimo 21 agosto, via Fiction Records, con il loro settimo LP, “A Hole To See The Sky Through“.

Il loro nuovo album, che prende il titolo dall’omonima opera minimalista di Yoko Ono e che, grazie a un’autorizzazione speciale concessa dalla stessa Ono, riproduce l’opera originale – è descritto in un comunicato stampa come un lavoro che intende rivolgere lo sguardo “dal vuoto, nuovamente verso il cosmo“.

Dopo “Black Sage“, condiviso una settimana fa, ora è il turno del nuovo singolo “A Hole To See The Sky Through I”, accompagnato da un video diretto da James Slater.

Nel presentare “Black Sage”, il frontman Blaine Harrison ha affermato che il messaggio centrale del brano è che la guarigione è “indissolubilmente legata alla sofferenza“, aggiungendo che “c’è bellezza da scoprire in ciò che è spezzato“.

“Non scrivevamo in questo modo dai primissimi giorni della band“, ha proseguito, “quindi sapevamo che doveva essere il primo brano da presentare di questo nuovo capitolo“.

“A Hole To See The Sky Through” Tracklist:

1. A Hole To See The Sky Through I

2. Black Sage

3. Doomsday Waltz

4. God Rays

5. Flea Joint

6. Long Lonely Road

7. Soul River

8. Anaglypta

9. A Hole To See The Sky Through II