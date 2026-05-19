Credit: Thomas Künzel

Anyx è il nuovo progetto di Anna Lucia Nissen musicista e compositrice di stanza a Berlino che aveva già pubblicato con il nome di Anchoress “In Times Where Eyes Are Low” nel 2020 e il mini album “Cockdust” a marzo 2025 a cui il singolo di recente uscita co – prodotto da Alex Rathbone è strettamente legato visto che ha dato il nome a quel disco pur non comparendovi.

Un brano che conferma i punti di riferimento musicali di Nissen: lo Scott Walker più sperimentale, Coil, Kate Bush, Anohni a cui viene spesso paragonata (ma non ha mai nascosto di apprezzare molto anche Franco Battiato). Sei minuti di elettronica dark e riflessiva, con sintetizzatori incalzanti e chitarre dalle corde fantasma in un’atmosfera inquietante e di profondo raccoglimento.

“Cockdust” segna l’inizio di un percorso solista per Anna che qui s’ispira alla figura di Giuliana di Norwich, mistica riconosciuta come santa dalla chiesa anglicana e prima donna a scrivere un libro in inglese. Un personaggio che Anyx rielabora in chiave laica, sottolineandone l’impatto rivoluzionario (“Virgin, wife or widow / out-worn their costumes, your no-longer gown” declama nel finale) in un testo che possiede l’incedere magnetico di un mantra.

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Anyx: Instagram / Bandcamp