credit: William Anthony

I MAQUINA. di Lisbona, veri e propri animatori e agitatori di feste, hanno condiviso un altro brano tratto dal loro prossimo album “BODY TRANSMISSION“, in uscita il 10 luglio per Fuzz Club.

I MAQUINA. incarnano tutta l’intimità sudata e l’euforia che un’esperienza musicale collettiva può offrire. Il vivace trio di Lisbona ha fatto ballare i punk e fatto fare pogo ai clubber con un tale fervore che, regolarmente, riempiono i locali in cui sono chiamati e ispirano ondate multiple di crowdsurfing in ogni loro concerto dal vivo.

Nel loro nuovo LP imbottigliano quell’energia, e non perdono tempo a iniziare. Oggi condividono “dança”, il brano di apertura dell’album che fa esplodere la festa, un pezzo energico e pronto a far girare la testa e a far scorrere il sangue, con la voce punk ribelle di Silvia Konstance e i sintetizzatori di Viktor L. Crux del duo Dame Area di Barcellona. Ispirati dal lavoro della coppia, i MAQUINA. li hanno invitati a collaborare al brano, con Konstance che ha sostituito il suo italiano nativo con il portoghese. Il brano definisce il battito cardiaco del disco, tutto un 4/4 inarrestabilmente propulsivo, urla selvagge e una linea di chitarra fumante che taglia il riff di basso a tre note con focus bruciante.

Parlando del brano, i MAQUINA. commentano: “‘dança’ esplora un momento di introspezione: l’importanza di stare con se stessi, di fare spazio a un momento intimo, anche se attraverso la danza. Quando le parole non bastano, è il corpo a parlare. “Voglio solo ballare” diventa un’affermazione sospesa tra la riflessione interiore e il bisogno di liberarsi.“

Con oltre 250 concerti e numerose apparizioni a festival in tutta Europa già all’attivo, i MAQUINA. sono al settimo cielo dopo il loro primo tour in Brasile e l’esibizione al KEXP. Il trio inaugura un nuovo capitolo con il loro secondo LP “BODY TRANSMISSION”: un viaggio da headbanging attraverso noise-rock ad alta energia, motorik metal e punk industriale che non smette mai di muoversi.

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MQUINA.: Bandcamp