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Anni ’90 a noi sembrano dirci i NODAY, con una carica rabbiosa e (a tratti) sconsolata (nei testi che guardano a una quotidianità che non è così esaltante, sopratutto in provincia) che sembra arrivare dritta da costanti ascolti di primi Verdena e Pumpkins, imbevuti però di un potente shoegaze che guarda a certi paladini americani che ora spingono forte il genere su versanti più heavy.

Intensità ed esplosioni soniche che arrivano dritte in faccia, una ritmica che mostra i muscoli, ma anche attimi più misurati, quasi necessari per rendere poi ancora più d’effetto i successivi momenti ricchi di tensione.

Mi piace quella voce che si mescola alle chitarre, senza voler primeggiare, ma anzi, disperdendosi morbida in mezzo al riverbero (“nuovi mostri”) e sopratutto apprezzo la capacità di variare le carte in tavola, passando da una “non tremo più” che sembra uscire dalla penna di un Corgan che si è svegliato con gli occhi iniettati di sangue e la deliziosa “occhiali da sole” che è praticamente grunge-pop e spinge al pogo casalingo tra i mobili del salotto.



I NODAY iniziano con il piede giusto.

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