Gli Arab Strap pubblicheranno il nuovo album “Half-Told Tales” il 4 settembre per Rock Action.

Durante il fine settimana la band scozzese aveva cancellato tutti i propri post sui social, per poi svelare i piani per il proprio trentesimo anniversario.

“Quest’anno compiamo trent’anni, quindi abbiamo deciso di festeggiare facendo ciò che ci piace di più: creando nuova musica.”

“L’entusiasmo nasce dal fatto che io e Aidan amiamo e odiamo cose diverse“, dice Malcolm Middleton. “Ci sono cose nel disco che individualmente potremmo non scegliere, ma è proprio per questo che mi piace così tanto questo album, perché non è quello che volevo fare. Non credo che sia nemmeno quello che voleva fare Aidan, è una via di mezzo. Potrebbe non essere al 100% quello che vogliamo, ma è un bene per la band e funziona“.

Il nuovo singolo “You You You” è il primo assaggio:

Tracklist:



I Get Noise

You You You

Be a Man

Fighting For You

Glamour Magick

Gape

Under Offer

Basic Physics

Sunsong

Dollar Park

Mr. Splitfoot

Ampersand

Fragments

Beats Per Minute