credit Steve Gullick

I Gurriers tornano con l’annuncio del loro secondo album, “Nobody’s Coming To Save You“, in uscita il 25 settembre 2026 tramite la loro nuova etichetta Play It Again Sam. Insieme all’annuncio, la band pubblica oggi il feroce e diretto singolo omonimo “Nobody’s Coming To Save You” e il relativo video, in vista di un ampio tour da headliner in UK e in Europa previsto per questo autunno.

Presentato in anteprima da BBC Radio 6 Music, il nuovo singolo arriva mentre i Gurriers continuano la loro rapida ascesa dopo l’uscita dell’acclamato album di debutto del 2024, “Come And See“, che li ha consacrati come una delle nuove voci più vitali della fiorente scena alternative irlandese. Il brano segue inoltre il recente singolo “Erasure“, già diventato uno dei preferiti dai fan.

Con il nuovo album, i Gurriers, a quanto ci dicono le note stampa, amplificano ogni elemento che ha reso il debutto così coinvolgente: più tagliente, con una produzione monumentale e una visione del mondo ancora più urgente.

Spinto da ritmi martellanti, chitarre abrasive e una voce che oscilla tra frustrazione e determinazione, il brano omonimo incarna perfettamente questa evoluzione. Parlando del singolo, la band spiega:

“È una canzone che al primo ascolto sembra senza speranza, ma se la si guarda più a fondo è un invito all’azione: nessuno si ribellerà se tutti si aspettano che lo faccia qualcun altro. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per creare il cambiamento.“

Il brano riflette la capacità dei Gurriers di trasformare il disincanto in slancio. Quello che inizialmente appare cupo rivela gradualmente una spinta più galvanizzante: un promemoria del fatto che il cambiamento reale richiede azione collettiva, non aspettative passive. La canzone è nata come risposta a una recensione particolarmente irritante che criticava la band per “dire molte cose politiche senza avere risposte“.

“Siamo una band, non un partito politico! Così ho usato una citazione di Kurt Vonnegut e una di Rebecca Solnit (ndr. scrittrice e attivista americana) — ‘La speranza è un’ascia con cui puoi abbattere le porte’ — perché io non ho le risposte, ma forse queste due persone sì?“

Nel frattempo la band annuncia anche una data milanese:



17 novembre, Circolo magnolia, Segrate (MI)

Biglietti QUI.

Tracklist:



1 Nobody’s Coming To Save You

2 Party Lines

3 Shades

4 Pins

5 Today Is Not Enough

6 Drones

7 Nothing Happens Twice

8 Waiting For Fisher

9 I Wish I Was

10 Crybaby