Credit: Bandcamp

I Westside Cowboy, band che seguiamo fin dagli esordi, pubblicheranno il loro album di debutto, “It Goes On”, in estate, esattamente il 21 agosto.

“In parole povere, volevamo realizzare un album per i nostri io più giovani, un album che ci ricordasse tutte quelle opere che ci hanno fatto innamorare della musica. Volevamo che la musica fosse immediata, concisa e onesta nei confronti di noi stessi come persone oggi. Ci sarà tutto il tempo in futuro per un triplo album tentacolare con fiati e sezioni d’archi, ma per ora è musica giovane fatta da persone giovani (o quasi). Vogliamo creare canzoni essenziali e imperfette. Ne siamo davvero orgogliosi e speriamo che vi piaccia“.

Già disponibile, il nuovo singolo “Kick Stones (The Boys)”, indie rock essenziale e con uno dei classici climax a cui la band ci ha abituato:

Il batterista Paddy Murphy ammette che il vero fulcro della canzone è “tanto il modo in cui l’abbiamo realizzata quanto il testo. Abbiamo sempre pensato che, se fossimo riusciti a portarla a termine, sarebbe stato davvero divertente“, continua. “Prendere questa folle atmosfera rock anni ’70 e farla suonare da un gruppo di ragazzini magrolini.“

Tracklist:



Kick Stones (The Boys) Paper Chains Dobro Well Done Kid, You Did It Worried Age Big Wheels Pin Up Boys Coyote Patchwork Take My Leaving As I Love You You Could Have Died There On The Dancefloor

Ricordiamo che la band sarà a Milano il 9 novembre all’ Arci Bellezza di Milano.