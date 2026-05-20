John Carpenter ha annunciato “Cathedral“, un progetto che comprende sia un romanzo grafico, in uscita il 4 agosto per Storm King Comics, sia un album che uscirà il 7 agosto per Sacred Bones. Ogni brano dell’album corrisponde a un capitolo del romanzo grafico.

La storia di Cathedral è stata ispirata da un sogno che ha poi dato vita a quello che si è rivelato essere un disco metal. “Era così cinematografico e vivido“, dice Carpenter. “Ho pensato: ‘Devo comporre la colonna sonora di questo’. È una specie di nostro primo album heavy metal”.

Il collaboratore di lunga data Daniel Davies aggiunge: “La storia ha influenzato tutto. John descriveva una scena e diceva: ‘Qui ci vuole un riff pesante’. Non avevamo intenzione di realizzare un disco metal, ma si è evoluto in quel modo“.

Carpenter afferma che, sebbene siano stati concepiti per funzionare in tandem, l’album “Cathedral”, realizzato da Davies e Cody Carpenter, è anche un’opera a sé stante. “Questo è l’aspetto principale“, dice. “L’importante è che la musica funzioni. È un lavoro dal sound un po’ diverso da quello che abbiamo fatto finora, ma è stato realizzato con lo stesso desiderio in mente. In altre parole, mettete su questo disco e immaginate di guardare un film. È quello che vogliamo che facciate.“

“Lord of the Underground” è il primo assaggio:

Tracklist: