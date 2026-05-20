Credit: Kyle Cassidy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

John Carpenter ha annunciato “Cathedral“, un progetto che comprende sia un romanzo grafico, in uscita il 4 agosto per Storm King Comics, sia un album che uscirà il 7 agosto per Sacred Bones. Ogni brano dell’album corrisponde a un capitolo del romanzo grafico.

La storia di Cathedral è stata ispirata da un sogno che ha poi dato vita a quello che si è rivelato essere un disco metal. “Era così cinematografico e vivido“, dice Carpenter.Ho pensato: ‘Devo comporre la colonna sonora di questo’. È una specie di nostro primo album heavy metal”.

Il collaboratore di lunga data Daniel Davies aggiunge: “La storia ha influenzato tutto. John descriveva una scena e diceva: ‘Qui ci vuole un riff pesante’. Non avevamo intenzione di realizzare un disco metal, ma si è evoluto in quel modo“.

Carpenter afferma che, sebbene siano stati concepiti per funzionare in tandem, l’album “Cathedral”, realizzato da Davies e Cody Carpenter, è anche un’opera a sé stante. “Questo è l’aspetto principale“, dice. “L’importante è che la musica funzioni. È un lavoro dal sound un po’ diverso da quello che abbiamo fatto finora, ma è stato realizzato con lo stesso desiderio in mente. In altre parole, mettete su questo disco e immaginate di guardare un film. È quello che vogliamo che facciate.

“Lord of the Underground” è il primo assaggio:

Tracklist:

  1. Primeval
  2. Identity
  3. Inside Out
  4. Abandoned Cathedral
  5. Elevator
  6. Elevator Two
  7. Desolation in the Underworld
  8. The Mapmaker
  9. The Ferryman
  10. Lord of the Underground
  11. Death of the Mapmaker
  12. Back to Ruins
  13. Revenge
  14. Resolution