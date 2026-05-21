Bruce Springsteen è tornato al “The Late Show” per eseguire “Streets of Minneapolis”, una canzone che ha scritto nel pieno delle terribili violenze a Minneapolis, che hanno portato alle morti di Renée Good e Alex Pretti per mano dell’ICE.

Mentre il ‘The Late Show’ volge al termine con le sue ultime puntate di sempre, Stephen Colbert non smette di essere sotto i riflettori, stavolta grazie al suo ospite musicale. La puntata di mercoledì ha visto infatti Bruce Springsteen esibirsi in “Streets of Minneapolis”. Prima di eseguire il brano il Boss non ha risparmiato le sue parole acute su Trump e sulla Paramount:

