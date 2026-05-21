credit: Dave Sausins

Dopo due anni di tour nel Regno Unito e in Europa gli Erotic Secrets of Pompeii tornano con il loro carico di bizzarria e stravaganza.

?L’ultimo singolo della band si chiama “Crowstepper”:

?Ma, cos’è un Crowstepper!?

Proprio come un corvo, la canzone ruba elementi brillanti dalla teoria di Jung sull’ombra, dal trickster e dagli spiriti guida psicopompi. Il Crowstepper è un alter ego oscuro che offre una fuga assurda dagli orrori del mondo moderno, satirizzandoli al contempo: religione, auto-aiuto, cultura online tossica. Non si tratta di una semplice narrazione, ma di una sequenza onirica da flashback acido. Allacciate le cinture per il viaggio! La canzone è un passo da gigante nel mondo degli ESOP – una zona strana, tanto bella quanto grottesca, che hanno coltivato nel corso dei loro primi due album.

?Musicalmente, come ci dicono le note stampa, c’è un’atmosfera paludosa nel groove di basso e batteria, linee di chitarra pungenti, un campanaccio che non smette mai… e troppi ganci per essere legale in una sola canzone.

Chissà che presto i ragazzi non tornino anche in Italia, restiamo con gli occhi aperti su di loro…