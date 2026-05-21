La band di Toronto Kiwi Jr. ha annunciato il terzo album, “Blowin’ Up“, il loro primo disco per la K Records in uscita il 14 agosto. L’album è stato registrato a Detroit con il produttore Graham Walsh degli Holy Fuck e vede la partecipazione di Joe Casey e Greg Ahee dei Protomartyr, Margaux Bouchaudon degli En Attendant Ana e Kerri MacLellan degli Alvvays.

“Tutto è sempre al massimo“, dice il frontman Jeremy Gaudet. “Il pianeta, la cultura, l’economia, i nostri corpi sono sempre sul punto di esplodere. Ma allo stesso tempo…i Kiwi Jr. stanno per esplodere.”

L’album include il singolo del 2025 “Hard Drive, Ontario” ed è appena stato condiviso il brano che dà il titolo all’album:





Tracklist:

