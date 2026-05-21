La band di Toronto Kiwi Jr. ha annunciato il terzo album, “Blowin’ Up“, il loro primo disco per la K Records in uscita il 14 agosto. L’album è stato registrato a Detroit con il produttore Graham Walsh degli Holy Fuck e vede la partecipazione di Joe Casey e Greg Ahee dei Protomartyr, Margaux Bouchaudon degli En Attendant Ana e Kerri MacLellan degli Alvvays.

Tutto è sempre al massimo“, dice il frontman Jeremy Gaudet.Il pianeta, la cultura, l’economia, i nostri corpi sono sempre sul punto di esplodere. Ma allo stesso tempo…i Kiwi Jr. stanno per esplodere.”

L’album include il singolo del 2025 “Hard Drive, Ontario” ed è appena stato condiviso il brano che dà il titolo all’album:


Tracklist:

  1. Photos Of The Reenactment
  2. Blowin’ Up
  3. Hard Drive, Ontario
  4. Pure Michigan
  5. New Jade Rabbit
  6. Stage Names
  7. Caught In The Wild
  8. Painting After Painting
  9. World Like Polly
  10. Landscape With Limousine