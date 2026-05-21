I Nothing But Thieves sono tornati con il nuovo singolo “Evolution”.

Il brano, come ci dicono le note stampa, esalta la capacità del gruppo di sperimentare tra i generi che li influenzano: un ritmo coinvolgente accompagna voci potenti e chitarre energiche in un pezzo corale che incarna lo stile della band. Nel testo è presente anche un riferimento a un locale della loro città natale che ha segnato gli inizi del percorso artistico del gruppo. Il singolo rappresenta una dichiarazione d’intenti intensa e viscerale, capace di evocare armonia, nostalgia e speranza.

“È una canzone che non si preoccupa troppo dell’obiettivo. L’imperfezione e l’autenticità stanno diventando sempre più preziose, ed è sicuramente qualcosa che ci attrae. Abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa sia reale e tangibile in chi siamo e nel modo in cui viviamo. Le persone con cui viaggiamo, i momenti sul palco, il legame con chi viene ai concerti. Tutto questo è reale. È una sorta di lettera d’amore a tutte quelle persone che fanno parte del nostro mondo.”