Credit: Bandcamp

C’è sempre da tenere gli occhi aperti quando si vede un certo Mark Gardener tra i curatori di un brano. Il leader dei Ride si occupa del mix di questa pregevole “Coastal” dei tedeschi Attic Ocean e beh…complimenti.

<a href="https://atticocean.bandcamp.com/track/coastal">Coastal by Attic Ocean</a>

Un taglio morbido ci accoglie, ma il piatto forte è il ritornello con queste chitarre che giocano a rincorrersi, idem per la voce, effetto shoegaze avvolgente e malinconia che tocca vette altissime. Un effetto magico, che sembra proprio ricordare le onde del mare, con una melodia toccante e un lavoro chitarristico che viene orechestrato alla perfezione. La band ricorda una versione più zuccherosa e gentile dei Blankenberge e per me fa una gran bella figura.

Anche la Germania può tranquillamente dire la sua in ambito shoegaze.

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