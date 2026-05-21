Gli Opus Kink hanno pubblicato “The Sweet Goodbye”, il brano che dà il titolo al loro prossimo album di debutto, “The Sweet Goodbye“, atteso il 31 luglio. A fine anno anche un tour europeo, ovviamente Italia esclusa.

“The Sweet Goodbye” segue i precedenti singoli “I’m A Pretty Showboy”, “The Head Tree”, “Come Over, Do Me Wrong” e continua a delineare stravaganti rotte che richiamano il jazz ma anche l’indie-rock, con fiati avvincenti e discordanti su traiettorie intriganti e incalzanti, che sviluppano un percorso non lineare, pungente, assolutamente personale e dannatamente coinvolgente.

Parlando del nuovo brano, il cantante e chitarrista Angus Rogers dice: “Un uomo canta una ninna nanna alla sua amata, lo strumento del suo cuore, il suo mezzo di comunicazione preferito alla vigilia della loro separazione. Domani si diranno addio, ma non prima di aver consegnato un ultimo messaggio al mondo che li ha creati. Il grande uomo una volta disse che la separazione è un dolore così dolce…solleva la penna, gira il piolo, sali sulla torre dell’orologio, prendi la mira, dai tutto.”

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