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I Tugboat Captain tornano con “Us & The Moon”, primo assaggio tratto dal loro nuovo album “All At Once”.

Il brano segna una svolta sonora rispetto alla consueta sensibilità baroque pop dei Tugboat Captain. Qui tutto sembra più raccolto, più intimo e contenuto, con un magico lavoro alle tastiere che rende il tutto così ombroso e autunnale, ricco di malinconia. Bellissimi poi gli interventi di violino che amplificano la magia oscura della canzone.

Fin dalla loro formazione, i Tugboat Captain sono stati una band che si è costantemente trasformata e cresciuta. Da quelle registrazioni improvvisate in camera da letto, ai musicisti polistrumentisti che sono oggi, sono rimasti fedeli al loro desiderio iniziale di fare semplicemente la musica che vogliono fare, al di fuori del mondo delle mode passeggere e delle playlist generate dall’intelligenza artificiale. Con “Dog Tale” hanno fatto un altro grande balzo in avanti ma questo assaggio del prossimo album sembra portarli in nuove zone: siamo molto curiosi!