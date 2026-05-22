Credit: Michele Sanseverino

L’ultima serata del festival irpino “Contemporary Speech” conclude un percorso scandito da sonorità alternative, elettroniche, sperimentali e free jazz, con il concerto dei Beautify Junkyards, formazione capace di muoversi lungo traiettorie sonore oblique e visionarie, sospese tra folk-rock, space-rock, divagazioni acide e aperture melodiche mediterranee. La loro musica, però, non è mai semplice esercizio stilistico o nostalgia travestita da modernità: si trasforma in policromia Sixty, in cinema immaginario, in paesaggi remoti attraversati da venti tropicali e da pulsazioni cosmiche, senza perdere mai un contatto vibrante con la realtà e, soprattutto, con la necessità di riprendersi il possesso degli spazi espressivi, artistici e culturali. È, forse, proprio questo il senso più profondo e politico del concerto andato in scena allo Spazio Arena: ricordare che la musica può ancora essere uno strumento di resistenza sensibile contro tutto ciò che tenta di impoverire l’immaginazione, di soffocare il dialogo e di distruggere la vita. La vera rivoluzione resta questa: essere consapevoli dei propri diritti, dei propri doveri, del rispetto reciproco, della necessità che a tutti venga garantita, indistintamente, la possibilità di un futuro. Infatti, anche quando sceglie di esplorare dimensioni ignote e misteriose, la musica dei Beautify Junkyards non fugge dal presente: lo osserva da una distanza siderale per comprenderlo meglio.

Sul palco, ogni brano sembra allora aprire un varco cinematografico. Le ritmiche latine emergono come battiti ancestrali, i groove psichedelici si dilatano in geometrie astrali, mentre le strutture sintetiche proiettano ombre futuriste sopra melodie che profumano di oceano, di sabbia, di rivoluzione e di tramonti infuocati. È come assistere a un film perduto degli anni Sessanta, restaurato e lanciato nello spazio: una pellicola che seduce ed incanta, lasciando, però, ogni spettatore libero di immaginare il proprio finale. Più lieto, più malinconico, più sofferto o più liberatorio. Perché, in fondo, ogni essere umano dovrebbe avere il diritto di scegliere, liberamente, la propria strada. Questo concerto è vivo proprio per tale capacità di trasformarsi continuamente. Le linee armoniche di un pop tropicale e luminoso incontrano l’immaginifico lisergico di una Londra Sixty, sospesa tra sogno e rivoluzione culturale, una città ideale e magica abitata da creature lunari che comunicano soltanto attraverso il suono, senza alcuna possibilità di fraintendersi. Ogni pensiero diventa così una sfumatura armonica, un riverbero, una tinta psichedelica, un’apertura ritmica che si espande nello spazio come una nuova costellazione.

E mentre le canzoni scorrono, si ha l’impressione che il tempo perda consistenza: il passato viene evocato e rielaborato, il presente si dissolve dentro una visione cinematografica dai colori saturi, il futuro appare come una frontiera ancora possibile. I Beautify Junkyards costruiscono, allora, un linguaggio sonoro che unisce la terra e il cosmo, il folk e l’avanguardia, la malinconia e il desiderio, facendo convivere il calore delle suggestioni tropicali con la profondità ipnotica dello space-rock. Alla fine resta addosso una sensazione rara, quella di aver attraversato non soltanto un concerto, ma una vera e propria dimensione parallela in cui la musica diventa luogo d’incontro, rifugio emotivo e possibilità concreta di immaginare un mondo diverso da quello attuale, così bellicoso, così crudele, così disumano.