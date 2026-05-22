Le linee elettriche si sovraccaricano, le correnti impazziscono e scorrono come nervi scoperti sotto la pelle delle città. Una massa informe di dati si espande, pulsa, si replica all’infinito: è il suono della macchina pensante, è il respiro metallico di un’umanità dispersa, frammentata e smarrita dentro un mondo che cede sotto il peso delle sue stesse folli contraddizioni. Un mondo in rovina, abbruttito dall’odio e dalla violenza, abilmente mascherati da politiche omologanti, lucenti, plastificate, ma senza alcun volto.

Credit: Giulia Mazza / Bandcamp

Dentro questo vuoto — un vuoto di contenuti, di idee, di visioni — non esiste risposta possibile. Nessuna direzione, nessuna via d’uscita, nessuna promessa che non suoni come un’eco già consumata. È proprio in questo spazio sterile che si inserisce “From The Guts Of Essaira”, un lavoro che non cerca consolazione ma scava, lacera, insiste, dilata. Le sonorità della band bolognese Essaira diventano, di conseguenza, tensione pura, ossessione che cresce e si avvita su sé stessa, un battito irregolare che non concede tregua. Non si limitano a descrivere la realtà: la squarciano. Ne deformano i contorni, ne dilatano la materia — corpo, mente, anima — nel tentativo disperato di rintracciare un residuo, una traccia, una scintilla, un seme ancora vivo di creatività e resistenza.

Il loro punk elettronico non è fuga, ma immersione totale. Rimbalza nell’oscurità, si fonde con il caos fino a diventarne linguaggio. Le trame sincopate e disturbanti agiscono come cortocircuiti emotivi: incalzano le coscienze, le mettono alle strette, costringono ad ascoltare ciò che, normalmente, viene rimosso e dimenticato. E ciò che emerge è una quotidianità tossica, fatta di inquinamento, guerra, sopraffazione, egoismo sistemico. Da qui nasce un progetto sonoro urbano, estraniante, obliquo. Un paesaggio che non offre appigli ma riflette, fedelmente, il nostro smarrimento presente. In questo senso, gli Essaira recuperano il cuore più autentico del nichilismo punk originario: quello che traeva linfa dal marciume sociale, dall’ipocrisia delle istituzioni, dalla rigidità dei dogmi e dalla difesa cieca dei privilegi e delle rendite.

Oggi, come allora, le forme sopravvivono svuotate. Dietro le superfici levigate non resta nulla. E allora non rimane che aggrapparsi a ciò che ancora sfugge al controllo: la musica, le strade, le periferie, i live, gli spazi condivisi. Luoghi instabili e vitali, spesso invisibili, dove la disillusione può ancora trasformarsi in qualcosa di vivo. Distorsione, rumore, spoken word, errore, imperfezione: tutto ciò che la macchina non sa prevedere, né correggere, né comprendere, diventa atto creativo. Diventa vita. Perché è proprio nell’anomalia — in ciò che sfugge alla diagnosi, alla cancellazione, alla normalizzazione, allo schema ripetitivo, all’algoritmo — che si nasconde l’ultima possibilità di umanità.