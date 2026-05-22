“Primitivo” è un percorso a ritroso che spoglia le nostre percezioni da ogni orpello, da ogni sovrastruttura accumulata nel tempo, fino a restituirci un contatto diretto, quasi carnale, con il mondo esterno. È un disco che non aggiunge, ma scava in profondità: sotto le abitudini, sotto i ruoli, sotto quella recita permanente che continuiamo a portare avanti anche quando siamo soli, anche quando non c’è nessuno da convincere o ingannare, nessuna felicità artificiale da simulare.

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Attraverso il dialogo intimo con la chitarra, Gionata Mirai ritrova una traiettoria necessaria e smarrita. Non è solamente musica: è orientamento. È il tentativo di ricomporre un io disperso dentro una dimensione virtuale che pretende di normalizzare ogni emozione, di disciplinare ogni scelta e di rendere prevedibile perfino il dolore. Le corde diventano allora un varco. Un ritorno alla libertà autentica, quella che non ha bisogno di essere perfetta. Dentro questo suono vivo, fragile, drammatico, cinematografico, si riapre lo spazio per l’errore, per la caduta, per i passaggi a vuoto. E proprio lì — nei margini, negli intoppi — riaffiora qualcosa di profondamente umano: le fasi alterne, l’oscillazione, l’ombra.

C’è una dimensione quasi sacra in questa oscurità. Un’oscurità che non va evitata, ma attraversata e vissuta. Perché è proprio nel cuore di un mondo difficile, ostico, primitivo, che si nasconde una luce diversa: non quella fasulla e abbagliante che ci viene promessa, ma una luce intermittente, fragile, e per questo più vera. Qui si inserisce uno spunto che è anche filosofico: la natura, nel suo stato originario, non conosce alcuna linearità. Non esiste progresso continuo, ma ciclicità, rottura, rigenerazione. “Primitivo” sembra ricordarci proprio questo: che l’essere umano, allontanandosi dalla natura, ha perso anche la capacità di accettare e convivere con le proprie discontinuità. E invece è proprio nel ritorno a una dimensione più selvatica — non addomesticata, non filtrata, non plastificata — che si riaprono le infinite possibilità. Quelle che avevamo abbandonato per adattarci, per funzionare, per essere parte di un ingranaggio apparentemente perfetto e infallibile.

E allora cambiano anche le cose più semplici: i gesti quotidiani, le azioni ripetute, i momenti che prima scorrevano senza lasciare traccia. Tutto acquista un peso diverso, un sapore più denso, più vivo. Non più automatismi, ma esperienze. Non più obbligo, ma presenza. Gionata Mirai riporta la sua musica al punto zero, e in questo gesto radicale rifiuta ogni gerarchia del suono: non esclude ciò che può sembrare sporco, grezzo, minimale. Anzi, lo accoglie. Perché è proprio lì che risiede la verità. Dentro questo spazio aperto entrano lo sconforto, la malinconia, l’incertezza. Ma non come limiti, bensì come elementi necessari. Come tappe inevitabili di un cammino che è insieme personale e collettivo.

“Primitivo” diventa così il luogo di uno spirito nudo. Vulnerabile, sì, ma anche prezioso. Uno spirito che non chiede di essere giudicato, ma ascoltato. Che cerca relazione, contatto, senso. Che prova — con fatica, con esitazione — a dare forma compiuta anche alle proprie debolezze. E forse è proprio questo il suo gesto più importante e più umano: ricordarci che non c’è autenticità senza esposizione, e che non esiste ritorno alla natura senza accettare, fino in fondo, le nostre debolezze.