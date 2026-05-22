I Quicksand tornano con nuova musica e annunciano il loro primo album in cinque anni, “Bring On The Psychics“, in uscita il 17 luglio 2026 per Equal Vision Records. La band ha pubblicato il nuovo singolo “Crystallize”:
“Crystallize apre una nuova direzione per noi: una sorta di auto-realizzazione post-punk che incontra una scena di combattimento alla Batman anni Sessanta.“
Walter Schreifels dice: “Per questo album sono tornato a molte delle mie influenze iniziali, quelle legate al concetto di abbattere le barriere o ricominciare da oggi.”
Tracklist:
Get To It
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In Full Color
Days You Run To
Cool Guy
Moving Forward
Bring On The Psychics