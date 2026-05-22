I Club 8 praticamente ogni mese da un bel po’ a questa parte sfornano un nuovo brano e dobbiamo dire che la qualità è sempre molto alta. Ovviamente vanno a toccare tutte le loro variegate posizioni musicali, quindi sanno essere molto ballabili e “synthetici” ma sanno anche deliziarci con delle piccole gemme indie-pop basate su una deliziosa chitarra come in questa “Honestly”.

Una melodia agrodolce, leggera come una brezza primaverile, che ci ocnquista con la sua morbidezza e la sua malinconia.

La band descrive così il brano:

“Corniche, Menelik Wesnathew, Régence Plage, Clothilde, CE-2, Escapism, Saint-Jeannet, Bubblegum Splash, Belmond Reid, Ice Bath, Tramway, Christie Laume, Fuji, Love and Desire….“

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