Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

ED O’ BRIEN – “Blue Morpho”

[Trangressive]

alternative

Ed O’Brien, l’acclamato chitarrista dei Radiohead, annuncia “Blue Morpho”, il suo avvincente secondo album da solista. Ispirato alla farfalla iridescente, “Blue Morpho” è stato scritto durante il lockdown e registrato presso The Church Studio a Londra e Seven Sound in Galles. La tranquilla campagna gallese si è rivelata fonte di ispirazione, catturando un senso di riflessione, guarigione e accettazione. Musicalmente, l’album fonde un collage di psichedelico folk ipnotico, jazz, trip-hop, chitarre radiose e sezioni ritmiche. “Blue Morpho” segna un capitolo nuovo e profondamente personale nel percorso musicale di O’Brien.

LITTLE BARRIE – “Gravity Freeze”

[Easy Eye Sound]

alternative

“Gravity Freeze” è l’altra faccia della stessa medaglia, appartenente allo stesso periodo di “Electric War”. Entrambi gli album sono stati registrati contemporaneamente. “Gravity Freeze” presenta un approccio più incentrato sulle canzoni, con un legame diretto al rhythm and blues, mentre “Electric War” era più sperimentale. Barrie aveva già lavorato con il produttore Rupert Lyddon su varie colonne sonore e progetti cinematografici, tra cui la colonna sonora del documentario “Dogs On The Streets” e le performance musicali di Barrie nel film “Elvis” di Baz Luhrmann e in “The Black Phone” di Scott Derrickson.

BLEACHERS – “everyone for ten minutes”

[Dirty Hit]

indie-pop-rock

I Bleachers tornano con il loro ultimo album “Everyone for Ten Minutes”, proseguendo l’evoluzione del progetto sotto la guida dell’acclamato cantante, autore, musicista e produttore Jack Antonoff, vincitore di undici Grammy Award. Negli ultimi dieci anni, i Bleachers si sono conquistati un appassionato seguito globale, celebrati per le esibizioni dal vivo ad alta energia e per il forte legame con il pubblico. Il loro precedente quarto album in studio, omonimo, ha segnato una tappa fondamentale per la band, coronata da un concerto tutto esaurito al Madison Square Garden e da un ampio riconoscimento della critica, consolidando ulteriormente il loro posto nel pop rock moderno.

SIMON JOYNER – “Tough Love”

[BB*Island]

experimental folk

Da oltre 30 anni, Simon Joyner rappresenta un’eccezione: un artista completamente indipendente, concentrato esclusivamente sulla propria arte. Il cantautore di Omaha ha iniziato a pubblicare musica nei primi anni ’90 e da allora ha proseguito il suo percorso senza interruzioni. Le canzoni di Joyner, intrise di una gioia tranquilla e di malinconia, hanno influenzato diverse generazioni di colleghi artisti, manifestandosi come influenza evidente in artisti come Bright Eyes o Kevin Morby. “Tough Love”, il diciannovesimo album in studio di Joyner, continua questa tendenza al rialzo. Pur essendo intrinsecamente legato al dolore personale di “Coyote Butterfly” del 2024, l’album autobiografico realizzato da Joyner sulla scia della morte di suo figlio, questo nuovo album esplora il concetto di “tough love” come dicotomia applicata a varie relazioni fittizie, tra cui quelle romantiche, familiari e politiche. Questo equilibrio emerge nelle vivide rappresentazioni del dolore quotidiano e nell’esplorazione della rabbia politica e dei tradimenti del sogno americano. Una delle meraviglie del catalogo di Joyner è come i suoi schemi non si ripetano ma si trasformino. I cenni d’intesa a Cohen, Dylan e ai Velvet sono stati parte della sua scrittura fin dai primi giorni lo-fi, ma il modo in cui questi punti di riferimento vengono infusi continua a cambiare.

<a href="https://simonjoyner.bandcamp.com/album/tough-love">Tough Love by Simon Joyner</a>

ANNIE TAYLOR – “Out Of Scale”

[Clouds Hill]

indie-rock

Nuovo album “Out of Scale” degli Annie Taylor: è caratterizzato da emozioni intense, relazioni caotiche e grandi sogni. In “Out of Scale”, Annie Taylor hanno ulteriormente sviluppato il proprio sound. Il primo album della band, “Sweet Mortality”, le ha portato fama internazionale apparentemente dal nulla. Ha registrato il secondo album, “Inner Smile”, in Inghilterra; era più grezzo, più onesto. E ora ha affinato ancora una volta il proprio stile. Ogni canzone suona diversa, eppure si collega inevitabilmente con la successiva. Chitarre distorte e una rabbia grunge sono seguite da psichedelia e da brani a metà strada tra Courtney Barnett e Wet Leg. Essere al di fuori degli standard conformisti: questo è il messaggio che l’album trasmette e che è già insito nel nome della band. Annie Edson Taylor era, infatti, un’insegnante statunitense che condusse una vita turbolenta e che non andava d’accordo con le persone.

HAMMOCK – “The Second Coming Was a Moonrise”

[autoprodotto]

post-rock

A 22 anni dalla loro formazione a Nashville, gli Hammock si sono affermati come una delle realtà di spicco della musica strumentale, con un sound unico che fonde elementi di musica ambient, elettronica, orchestrale e shoegaze.

CRASH OF RHINOS – “LogBook”

[autoproduzione]

emo, indie-rock

I Crash of Rhinos si sono sciolti nel 2014, poco dopo l’uscita del loro secondo album, “Knots”. Il loro primo album, “Distal”, ha compiuto dieci anni nel 2021 e la band si è riunita nel Derbyshire per ripassare i brani e vedere se c’era ancora quella chimica in vista di eventuali concerti per l’anniversario. Si sono divertiti tantissimo. Talmente tanto che hanno accantonato l’idea dei concerti per l’anniversario e hanno iniziato a scrivere nuove canzoni. Le loro vite sono molto diverse da prima. Le loro prospettive si sono ampliate e maturate. Il loro apprezzamento reciproco si è approfondito. E il loro sound è più morbido e allo stesso tempo più intenso.

BILL ORCUTT & MABE FRATTI – “Almost Waking”

[Unheard Of Hope]

ambient, folk

«Ha un’energia che sembra quasi fluttuare», ha detto Fratti parlando di Orcutt. Non è del tutto chiaro come sia successo, ma Fratti e Orcutt hanno iniziato a comunicare e, a un certo punto, Orcutt le ha inviato una serie di assoli di chitarra improvvisati che hanno dato il via alla fase successiva. A casa sua a Città del Messico, Fratti si è ritirata ai Tinho Studios dove ha scritto le parti vocali per gli assoli, seguendo la loro energia e arricchendoli con la propria. “Stavamo cercando di decifrare le possibilità armoniche delle idee di Bill“, spiega, “e di sviluppare con molta attenzione delle belle melodie che seguissero correttamente la chitarra.” Uno di quei dischi che indugiano e crescono, ci ha ricordato quanto possa essere purificante ascoltare solo una chitarra e un violoncello, se suonati da persone con il cuore.

CQ WRESTLING – “Resistance”

[Truth]

indie-rock

Precedentemente noti come Chappaqua Wrestling, il quintetto torna con il suo secondo LP dopo “Plus Ultra” del 2023.

C’è un detto che ribolle sotto l’assalto sonoro di “Resistance”, il nuovo album dei CQ Wrestling. “Nulla cambia se nulla cambia“, recita Jake Mac, che conosceva questo modo di dire già prima del 2024; prima della perdita che ha stravolto il suo mondo e quello del compagno di band Charlie Woods; prima dell’“anno di completo caos, disordine e confusione” che ne è seguito. Visto dall’esterno, il duo di Brighton poteva sembrare in cima al mondo. Allora conosciuti come Chappaqua Wrestling, l’energia esaltante del loro album di debutto “Plus Ultra” aveva fatto sì che la band fosse acclamata come futura conquistatrice della scena musicale britannica. I due avevano un contratto discografico con una major. Il sudore gocciolava dalle pareti a un concerto da headliner dopo l’altro, davanti a fan in delirio – eppure qualcosa non andava. “Facevamo il tutto esaurito nei tour e la gente amava la nostra musica, ma onestamente ci sentivamo fottutamente persi“, dice Woods. Poi è arrivata la tragedia. “Ci ha completamente deragliati“, dice Mac, ricordando come la morte improvvisa di suo padre – “una parte importante del progetto” sin dall’inizio – li abbia fatti sprofondare entrambi in un periodo di lutto e introspezione. Dal lutto è emerso il desiderio di trasformarsi. Il nuovo album è forgiato sulle ceneri di una tragedia personale e modellato dal desiderio, dalla resilienza e dalla determinazione.

SCEMODIGUERRA – “Martian VooDoo”

[autoproduzione]

folk-rock

Il disco sposta la narrazione più intima del primo lavoro verso una dimensione più condivisa, rituale e collettiva. Le storie raccontate coinvolgono persone semplici, le cui gioie e dannazioni sono circoscritte a un microcosmo che si muove sempre tra una realtà che morde in maniera feroce e la dimensione sospesa di un sogno, dove alcune regole posso venire meno e dove non tutto assume necessariamente un significato incontrovertibile. Rispetto al passato i testi lasciano più spazio alla musica, che assume un vero e proprio ruolo narrativo traghettando l’ascoltatore dentro sensazioni poco adatte alle parole. Queste sezioni strumentali hanno permesso alla band di sperimentare e muoversi in territori sonori a loro sconosciuti, alla ricerca di una codifica più contemporanea di una ricetta, quella del folk, ormai ampiamente storicizzata.

TIM KASHER – “Sponges Of Experience”

[Born Losers]

indie-pop-rock

Scritto durante il weekend del Memorial Day del 2025, “Sponges of Experience” è nato come una sfida personale. Da adolescente, Tim Kasher aveva sentito una volta Elvis Costello affermare con disinvoltura di poter scrivere un album in un fine settimana. Decenni dopo, Kasher si è posto un obiettivo simile: quattro giorni per scrivere e completare un numero sufficiente di brani già pronti da riempire un album. Le regole erano semplici. Ogni brano doveva avere un testo finito e una composizione completa. Otto canzoni erano il minimo, ma Kasher è andato oltre, determinato a concedersi lo spazio necessario per perfezionare e selezionare il materiale più forte. Il risultato è una raccolta nata dall’urgenza e dall’istinto, che cattura l’immediatezza delle prime idee senza sacrificare la maestria. Mentre le canzoni principali sono state scritte in quel lasso di tempo ristretto, gli arrangiamenti aggiuntivi sono stati inseriti gradualmente nel corso dell’anno successivo, senza scadenze. Quell’equilibrio tra vincolo e pazienza conferisce a “Sponges of Experience” il suo carattere: canzoni scaturite da un’esplosione di concentrazione, poi sottilmente ampliate con i loro tempi.

<a href="https://timkasher.bandcamp.com/album/sponges-of-experience">Sponges Of Experience by Tim Kasher's home phone</a>

THREE MARLOES – “Di Hotel Malibu”

[Big Crown]

psychedelic soul

Si tratta di un ampliamento dei confini: un passo deciso che si allontana dai confini che un tempo definivano con precisione il loro sound, per dirigersi verso qualcosa di più permeabile, colloquiale e profondamente indonesiano. Sono passati due anni da “Perak”, l’album di debutto del trio di Surabaya per la Big Crown Records, che aveva presentato il loro sound unico. Questo nuovo disco non abbandona quella discendenza, ma piuttosto la amplia, dimostrando quanto siano cresciuti come band dall’uscita del loro album di debutto e da tutte le esperienze che ne sono seguite. Composto dalla cantante e tastierista Natassya Sianturi, dal chitarrista e produttore Sinatrya Dharaka e dal batterista Tommy Satwick, i Thee Marloes hanno sempre lavorato come un’unità, con le loro canzoni plasmate da punti di riferimento condivisi e da un senso di groove vissuto. In questo album, quel linguaggio collettivo si espande. Gli arrangiamenti si muovono su uno spettro più ampio, con nuovi colori strumentali, svolte ritmiche inaspettate e un approccio più libero alla struttura. La band lo descrive come una risposta agli ultimi due anni di vita: realtà sociali, vite amorose in continuo mutamento e tutto ciò che il successo ha portato nelle loro vite.

PIG – “Hurt People Hurt”

[Metropolis Records]

industrial

Ispirato alla passione di lunga data di Watts per l’opera, “Tosca’s Kiss”, singolo dell’album, attinge al senso di drammaticità e teatralità che è spesso emerso nel catalogo dei PIG. L’album di 10 tracce segna l’ultima uscita del progetto di lunga data di Watts, che dalla fine degli anni ’80 ha saputo fondere elettronica abrasiva, umorismo nero e momenti di melodia inaspettata. Al di fuori dei PIG, Watts ha collaborato con Einstürzende Neubauten, Foetus e Psychic TV, ed è stato membro dei KMFDM. Il suo lavoro si è esteso anche al cinema, alla televisione e alla moda, inclusa la musica per le sfilate di Alexander McQueen.

AJA MONET – “The Color Of Rain”

[drink sum wtr]

post hip-hop

Il disco è un capolavoro compositivo di poesia, emozione e risonanza. La pioggia nutre, benedice e rinnova. Ama tutto ciò che tocca. Questo album è lo spazio tra una goccia e l’altra. Nel pieno dell’ascesa del fascismo, Aja Monet propone un intervento onirico, in un contesto di sinistri avvenimenti contemporanei. Un invito a guardare il cielo dentro di sé, “The Color of Rain” è un intreccio di generi familiari forgiati al di là di categorie o definizioni. Mentre si attraversa la sequenza di poesie, ogni canzone oscilla tra percezioni musicali di jazz, soul, hip hop, rhythm and blues. Surrealismo al suo meglio, un meraviglioso liberarsi della mente. “The Color of Rain” ci ricorda che la poesia precede le stesse linee guida dei generi. Pur strizzando l’occhio all’eredità e al lignaggio del Black Arts Movement, questo secondo album è un incantesimo per sperimentare ed esplorare l’interiorità. Se il primo album era un gentile invito all’altare, il secondo è un appassionato invito a scoprire le braccia, una guida definitiva per scegliere saggiamente la propria arma. Se la penna è la spada, la musica affila o smussa la lama.

DIMMU BORGIR – “Grand Serpent Rising”

[JewelBox]

metal

A otto anni dall’uscita del loro album acclamato dalla critica, “Eonian”, i titani norvegesi del symphonic black metal Dimmu Borgir tornano con un nuovo imponente capolavoro: “Grand Serpent Rising”. L’album propone tredici brani definiti dalle note stampa come travolgenti eppure straordinariamente variegati, che confermano lo status della band come una delle forze più impressionanti della musica estrema.

Shagrath commenta: «Ho davvero la sensazione che in questo album ci siamo superati musicalmente. È stato un processo lungo e impegnativo, ma vedere come tutto si è concretizzato lo rende incredibilmente gratificante. Grand Serpent Rising riflette ogni era dei Dimmu Borgir: questo album porta con sé echi di ogni capitolo dell’eredità dei Dimmu Borgir. Credo che i nostri fan lo riconosceranno e troveranno in esso qualcosa che li toccherà profondamente».

MAISIE PETERS – “Florescence”

[Warner]

cantautorato

“Florescence” riflette su come l’amore giusto possa aiutare a guarire quelli sbagliati. È un album che parla di prospettiva, realizzazione di sé, guarigione e, in ultima analisi, di imparare a migliorare.

FUTURE ISLANDS – “From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth”

[4AD]

elettronica

Negli ultimi vent’anni i Future Islands hanno percorso un percorso fuori dal comune, passando da promettenti esordienti a segreto meglio custodito, da gruppo di culto a eroi del genere. Nel raggiungere questo straordinario traguardo, resistono alla mossa più ovvia. Invece di un giro d’onore con una compilation “best of”, i Future Islands presentano “From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth” – una raccolta immediata e accessibile – metà della quale non è mai apparsa sui servizi di streaming – che comprende hit alternative, rarità e brani preferiti dai fan che mettono in mostra la tavolozza della band e aggiungono ulteriore colore al loro fascino universalmente unico. Come suggerisce il titolo, questo doppio LP ripercorre il viaggio del gruppo dalle umili origini verso orizzonti sempre più ampi. Venti canzoni per vent’anni, quattro membri della band, quattro facciate di vinile. I Future Islands sono sempre stati più di un fenomeno virale; la loro carriera racchiude una profondità e una sfumatura straordinarie, spesso oscurate da picchi più rumorosi. Queste canzoni rivelano una band a proprio agio con la sottigliezza, la grazia e la resistenza emotiva – e non sono mai state così eterne.

THE LAUGHING CHIMES – “Behind Your Blue Fields”

[Slumberland]

indie-pop

Dopo il successo dell’album del 2025 “Whispers In The Speech Machine”, la nuova raccolta dei The Laughing Chimes, “Behind Your Blue Fields”, mette in luce un affascinante periodo di transizione per la band durante la realizzazione di “Whispers…“, in cui hanno ampliato il loro sound pastorale e jangle in stile paisley verso territori più cupi e venati di post-punk. Il leader della band, Evan Seurkamp, spiega: “Molte delle canzoni di questa raccolta (“King of Birds”, “Zephyr”, “It’s 3 Until It’s 4″ e “Behind Your Blue Fields”, solo per citarne alcune) sono state scritte pensando a un disco dei Laughing Chimes, ma sono state accantonate dopo aver deciso di “passare al goth” per il nostro secondo album. Nell’estate del 2022 stavamo registrando questa versione più solare del nostro secondo album, Behind Your Blue Fields. Anche se questi demo/brani sono stati scartati, è fantastico condividerli con voi ora come uno sguardo su un secondo album “che avrebbe potuto essere” e che non ha mai visto la luce.” I 13 demo (e alcuni fantastici brani bonus nascosti) qui presenti mostrano un’affascinante direzione alternativa per il gruppo e una visione nettamente diversa per il loro secondo album, e come tali sono un’aggiunta molto gradita al catalogo dei Laughing Chimes.

<a href="https://thelaughingchimes.bandcamp.com/album/behind-your-blue-fields">Behind Your Blue Fields by The Laughing Chimes</a>

MICO ARGIRO’ – “Antologia d’amore”

[Tippin’ Factory]

cantautorato

“Antologia d’amore” è, come da titolo, un album che affronta, in maniera matura e articolata, le varie sfaccettature dietro questo sentimento tanto decantato, cercando di andarne a carpire le più disparate sfumature. «È un album che racchiude tanti lati dell’amore; è un tentativo di descrivere questo sentimento, anche se è impossibile farlo davvero nella sua totalità. Parte tutto da qualche mia storia personale o a me vicina. C’è un enorme coefficiente di realtà». Come suo solito, l’ossatura parte dal cantautorato ma va a toccare generi quali il pop, il rock, l’elettonica, la world music, con un personale stile ibrido.

DATA ANIMAL – “Future of Ghosts”

[Dedstrange]

garage-rock

“Future of Ghosts” è una raccolta di stranezze e rarità dei Data Animal registrate tra il 2022 e il 2025. Idee sfiorate ed esperimenti grezzi e mutanti cuciti insieme in un archivio ricavato dal disco rigido e dal registratore a nastro. Drum machine lo-fi, chitarre distorte, sintetizzatori spettrali e nastri magnetici deformati.

MAGIC TUMBER STRINGBAND – “Heavy Water”

[Thrill Jockey]

folk

I Magic Tuber Stringband si esibiscono in sintonia con il mondo naturale che li circonda. Musicisti e compositori di grande talento, il trio è all’avanguardia nel fiorente panorama dell’avant-folk. Cresciuti negli Appalachi, dove hanno studiato le tradizioni folk della regione affiancandole a un lavoro scientifico e di osservazione della natura, la loro musica sembra intrecciarsi con il tessuto del paesaggio. L’ensemble continua ad ampliare i confini dell’espressione strumentale acustica con magistrali abbellimenti di arrangiamenti densi e ricchi di texture, sottili gesti minimalisti e abili improvvisazioni. “Heavy Water” affronta l’impatto della produzione nucleare sull’ambiente e sulle comunità che vi abitano, un’evocazione musicale di distruzione e resilienza, un abbraccio della dissonanza e della tensione in momenti di trascendenza. Suonata con strumenti acustici tradizionali folk, sfida le aspettative e affronta emotivamente il dolore delle vite umane, della flora o della fauna irrevocabilmente cambiate da forze dominanti e che perseverano con determinazione.

SUNGAZE – “I’m No Longer Afraid of Heights”

[Candlepin Records]

dreamgaze

I Sungaze sono una band americana di Cincinnati. Il loro sound caratteristico si colloca a metà strada tra lo shoegaze, la neo-psichedelia e il dream pop, con un inconfondibile tocco western che ricorda alcuni dei cantautori più famosi degli anni ’60. Le loro canzoni tendono ad essere scritte sulla base di esperienze personali e spesso si concentrano su temi legati alla natura umana, scivolando occasionalmente nel metafisico e nello spirituale. Gran parte della loro ispirazione deriva dal senso di “luogo” e dal desiderio di catturare i paesaggi e gli spazi che trovano incantevoli.

MIRROR REVELATIONS – “Ignea”

[Fuzz Club]

Psych-rock

Il trio di Toluca, in Messico, Mirror Revelations torna con un’esplosione grezza di ritmi motorik pesanti e intensità psichedelica industriale, pensata per far ballare mentre brucia. Ridotto all’essenziale con un occhio di riguardo per il live, “Ígnea” vede sintetizzatori elaborati con pedali e una spina dorsale inarrestabile di basso e batteria che alimentano brani di resistenza e combustione. “Il nome dell’album fa riferimento al fuoco, che per noi simboleggia la trasformazione e il cambiamento“, afferma la band: “Proprio come una scintilla può accendere un fuoco, Ígnea rappresenta quel punto di accensione, l’inizio di qualcosa che brucia, si espande e si trasforma”.

MY PRECIOUS BUNNY – “A Moment In My Eyes”

[Bella Union]

alternative

My Precious Bunny, il progetto solista di Lily Wolter del duo dream-pop Penelope Isles, pubblica il suo album di debutto “A Moment In My Eyes” per Bella Union. Con questo progetto solista, Wolter crea una musica che sembra un ricordo: sbiadita dal sole, sconfinata e profondamente viva. È intima e cinematografica allo stesso tempo: musica per confidenze a tarda notte e lunghi viaggi in auto senza una meta precisa, ogni nota carica di nostalgia e movimento. Coprodotto con l’amico d’infanzia Allister Kellaway (Last Living Cannibal), “A Moment In My Eyes” è sia una pietra miliare personale che una visione condivisa che prende vita. Le canzoni brillano di texture ed emozioni: sensibilità pop distorte, esplosioni di sassofono, caldi sintetizzatori analogici e chitarre irrequiete si scontrano con la potenza grezza dei cori, in un suono che sembra spontaneo, magnetico e pieno di slancio. C’è un senso di comunità nel modo in cui le melodie si intrecciano l’una con l’altra, come vecchi amici che si ritrovano, finendo i pensieri l’uno dell’altro a metà frase.

ECCA VANDAL – “Looking For People To Unfollow”

[Loma Vista]

punk-rock

Per Ecca Vandal, il punk era una questione di sopravvivenza; una via d’accesso e una via d’uscita. Nata da una famiglia dello Sri Lanka in Sudafrica e cresciuta in Australia, è cresciuta sotto la pressione di doversi conformare a uno stereotipo. Il punk ha fatto saltare in aria tutto questo. Era il suo modo di ribellarsi, di rifiutare il silenzio. Formatasi nel jazz ma alla ricerca di qualcosa di più forte, ha trovato la libertà nell’essere schietta e senza compromessi. Trasformando la ribellione in identità, e l’identità in suono.

LOWERTOWN – “Ugly Duckling Union”

[Summer Shade]

alternative

Se non avete ancora avuto modo di conoscere i Lowertown – l’enigmatica band composta da Olivia Osby e Avsha Weinberg – questo è il momento perfetto. Ci sono voluti alcuni anni perché il duo newyorkese riuscisse a riprendere fiato: dopo aver vacillato sull’orlo del collasso per anni a causa di controversie con l’etichetta discografica, frustrazioni creative e un attaccamento malsano al loro sodalizio artistico, la band aveva bisogno di un nuovo inizio. Il loro nuovo album “Ugly Duckling Union” – pubblicato da Summer Shade – si apre con un respiro composto di Osby, un momento simbolico che prepara il terreno per la loro raccolta di canzoni più riflessiva, disinibita, orecchiabile ed eccentrica mai realizzata. “Ugly Duckling Union” è un concept album basato sulle esperienze della band stessa nel creare una comunità attraverso la propria musica. Il protagonista Dale e i suoi compagni si uniscono per sconfiggere la LBH, una tirannica società mediatica determinata a separare e isolare nel suo perseguimento del controllo. La confezione fisica dell’album include un manuale ricco di tradizioni e fumetti illustrati da Doctor Nowhere (Silias Orion). Oltre a ciò, i fan possono immergersi ancora più a fondo con peluche e un mondo giocabile di Minecraft ispirato a “Ugly Duckling Union”. Ispirati dalla creatività concettuale di band come i Gorillaz e dall’enfasi sull’esperienza comunitaria dei concerti dei Fugazi, i Lowertown fondono le comunità di fan online e dal vivo in un’unica esperienza completa.

ONE LEG ONE EYE – “Crone”

[AD 93]

alternative, ambient

“Crone” è il secondo album di Lynch e Brennan, che fa seguito a “…And Take The Black Worm With Me”, il disco ambient dal tono cupo e intenso pubblicato nel 2022. Sconcertanti, psichedelici e, in definitiva, trascendentali, i quattro brani di “Crone” dei One Leg One Eye mutano e si trasformano all’infinito in un miasma grezzo. Le strutture tradizionali delle canzoni e le melodie vocali vengono evitate; al loro posto, il trio canalizza direttamente le energie provenienti dai ricchi filoni di significato mitologico sommersi nella psiche irlandese. La rabbia, la furia e la bellezza della dea della sovranità tracciano una linea coerente e deliberata attraverso l’album sotto forma di oscuri incantesimi e pronunce funeste, i tendini nodosi che legano tutto insieme.

MARISA ANDERSON – “The Anthology of UnAmerican Folk Music”

[Thrill Jockey]

folk

La musica di Marisa Anderson supera i confini. La topografia del suo lavoro indaga le intersezioni tra arte ed espressione da un lato e forma e tradizione dall’altro. Anderson crea brani che trasudano in egual misura riverenza e curiosità, modellando forme familiari in opere che sono interamente sue. Anderson ha trascorso decenni ad attingere alle complesse e interconnesse tradizioni folk americane in cui è cresciuta fin da piccola, spingendosi oltre tali tradizioni e incorporando nel suo lavoro il vocabolario e le tecniche della musica folk vernacolare di tutto il mondo. Evitando la replica o il revival, la musica di Anderson vive in dialogo con la tradizione. “Il mio approccio alla tradizione è con le mani che ho e la storia che ho“, osserva Anderson. «In questo senso è una collaborazione: non si entra in una collaborazione cercando di suonare come l’altra persona, ma cercando di scoprire come suonare i nsieme.» “The Anthology of UnAmerican Folk Music” attinge da quasi mille canzoni selezionate dalla collezione privata di dischi del defunto Harry Smith. Per questo disco, Anderson lavora su musica proveniente da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970: il Sud-Est asiatico, l’URSS e le regioni arabe e islamiche del mondo.

THE EARLY YEARS – “Modern Moonlight”

[Sonic Cathedral]

alternative

Gli Early Years pubblicano il loro nuovo album, “Modern Moonlight”, per Sonic Cathedral. È il loro primo disco in dieci anni e solo il terzo in vent’anni, dopo l’omonimo album di debutto per Beggars Banquet del 2006 e “II”, pubblicato da Sonic Cathedral nel 2016. Ne è valsa la pena aspettare. È un mix straordinario di David Bowie e Byrne, John Cage, Conny Plank, Brian Eno, Radiohead. “Volevo che l’album si chiamasse ‘III’, ma gli altri hanno posto il veto“, dice il chitarrista Roger Mackin. “‘Modern Moonlight’ è nato alle 2 del mattino mentre stavamo scrivendo la canzone.“

HYD – “Hold Onto Me Infinity”

[Cascine]

art-indie-pop

L’icona della controcultura Hyd (Hayden Dunham) presenta il suo secondo LP con il singolo “Angel”, una canzone pop dinamica, seducente e ricca di sfumature, scritta insieme a Hudson Mohawke e Benny Long. Sullo sfondo di una scintillante nebbia di tastiere, ottoni e batteria vivace, la canzone è un inno all’aldilà.

A – “Prang”

[Cooking Vinyl]

indie-rock

Gli A, beniamini del rock alternativo britannico, tornano con “Prang”, il loro primo album in studio dopo oltre 20 anni, pubblicato da Cooking Vinyl. Trainato dall’effervescente singolo di lancio “Hello Sunshine”, l’album vede la band riscoprire la propria identità con lo spirito spensierato e l’elegante disinvoltura che hanno caratterizzato i loro esordi. Scritto e registrato senza aspettative né pressioni, “Prang” è una riaffermazione vivace e ricca di ritornelli accattivanti del fascino intramontabile degli A, in equilibrio tra inni incisivi e guidati dai riff e momenti sinceri e che mettono a nudo l’anima. Dal punto di vista dei testi, “Prang” è il lavoro più aperto e riflessivo degli A fino ad oggi. Attingendo a due decenni di esperienza di vita, Perry esplora la gratitudine, la resilienza, la salute mentale e l’amicizia con calore e disarmante onestà. Il risultato è un album che sembra al tempo stesso nostalgico e sorprendentemente moderno: ogni traccia è un’isola colorata a sé stante, ma inconfondibilmente degli A.

DAVID EUGENE EDWARDS – “Mercurial Silence”

[Sargent House]

alternative

Da oltre trent’anni, David Eugene Edwards si è ritagliato un percorso unico nel panorama musicale americano. Prima con l’urgenza folk gotica dei 16 Horsepower, poi con l’intensità devozionale dei Wovenhand e, più recentemente, attraverso il panorama essenziale del suo lavoro da solista. Nel suo secondo album da solista, “Mercurial Silence”, Edwards prosegue il percorso intrapreso nel suo album di debutto del 2023, “Hyacinth”, spingendo al contempo il suo sound verso nuovi territori attraverso un uso più ampio della produzione elettronica e di texture stratificate. Il disco vede Edwards canalizzare l’intensità cruda che ha definito gran parte della sua carriera, abbracciando al contempo una tavolozza sonora più ampia che sembra al tempo stesso antica e moderna. La sua voce inconfondibile si muove attraverso strati di archi, droni percussivi ed elettronica spettrale, conferendo a “Mercurial Silence” la sensazione di una trasmissione proveniente da un luogo appena oltre la portata.

A GOOD YEAR – “Play”

[Escho]

indie-pop

Il duo di Copenaghen A Good Year – composto da Albert Hildebrand e Tobias Laust Hansen – pubblica il suo nuovo album per l’etichetta Escho. Nato originariamente dal comune interesse per il cinema e il suono, il progetto ha avuto inizio in Danimarca come esperimento visivo, per poi evolversi naturalmente in un universo musicale a tutti gli effetti. Il duo considera “Play” il proprio album di debutto, ma tecnicamente si tratta del loro secondo album completo. La raccolta di 12 brani è nata senza un piano ben definito, sviluppandosi da registrazioni ad hoc: momenti catturati, idee incomplete e contributi di nuovi amici, il tutto scambiato via Internet. Riguardo alla natura collaborativa dell’album, A Good Year afferma: “La musica è diventata un veicolo di connessione, un modo per raggiungere le persone che ammiriamo, ma anche un modo per creare un elemento sociale all’interno di queste jam a volte introverse.“

BIRTH (DEFECTS) – “Fictional Days”

[Reptilian]

noise-rock

Che il grunge-noise rock sia con voi. “Fictional Days” è una raccolta di nove brani che comprende brani inediti e cover, tra cui “Sunday” dei Sonic Youth, “Postcard” dei The Comsat Angels, “I Hate Myself and Want to Die” dei Nirvana, “How Much Art” degli SSD e “Scapegoat” dei The New Flesh. Registrato da J. Robbins, mixato da Barrett Jones (Pussy Galore, KARP, Nirvana), masterizzato da Mathew Barnhart.

ASIANOIA – “Carneplastica”

[Costello’s Records]

indie-rock

Gli Asianoia tornano a distanza di due anni dalla pubblicazione dell’EP d’esordio “Abbiamo ceduto alle more” con il loro primo album: dieci tracce di post-punk in italiano estremamente concettuali che raccontano la società moderna tra contraddizioni, provincia, salute mentale, lavoro, vita, morte. Traccia dopo traccia, i versi scritti da Valerio Runa Mordenti – voce e chitarra della band – vanno a delineare una sorta di elogio dell’uomo moderno, più che una pura critica. Una rappresentazione che aspira all’autenticità, al giusto, al bello, alla verità (carne) e cerca di fuggire alla superficialità, all’ipocrisia e all’assurdità dell’attuale società (plastica). Una fotografia tanto sconfortante quanto esaltante, che si muove con naturalezza nell’ombra, emanando luce.

MARMOZETS – “CO.WAR.DICE”

[Nettwerk Music Group – Bertus]

indie-rock

Dopo un’assenza di 7 anni, Marmozets rompono il silenzio e consolidano il loro ritorno con “CO.WAR.DICE”, il nuovo album, il primo dal 2018. Il disco arriva dopo una serie di concerti tutti esauriti nel Regno Unito, i cui biglietti sono terminati in tempo record. L’attesissimo album conserva ancora la ferocia dei Marmozets originali, con la voce graffiante di Becca Bottomley e i riff taglienti, ma ora incanalati in brani potenti e melodici, che non perdono tempo a sferrare i loro colpi. “Cut Back” ne è un ottimo esempio, con ogni elemento sonoro che ti entra in testa, mentre “Running With The Sun In Your Eyes” scambia quella ferocia con un ritmo groove metal coinvolgente tipico dei primi anni 2000. Ma ci sono sorprese anche più grandi, come il dream-pop scarno ed etereo della fragile acustica “Dandy”, o il modo in cui l’intensità pulsante e i loop sperimentali di “Keep Going Darling” si dissolvono nell’aria, culminando in un’epica chiusura dell’album.

CHOW – “The Husband’s Delight”

[We Were Never Being Boring collective]

indie-rock

Tra la fine del 2022 e la primavera del 2024, i CHOW hanno registrato venti brani allo Slack! Blue Audio insieme a Yuri “Pelarino” Pierini, cavalcando una furiosa ondata creativa nata sulle macerie emotive e sociali della pandemia. Sette di quelle canzoni sono confluite in “Eternal Lopez”, uscito l’anno scorso; una, a detta del gruppo, “non la sentirete mai“, mentre le restanti undici (più una cover – a voi scoprire quale) compongono oggi questo “The Husband’s Delight”: un disco che non insegue il presente, ma preferisce travolgerlo. Le coordinate dei CHOW possono sembrare note: punk rock venato di psichedelia e pervaso da un immarcescibile amore per Hüsker Dü, Wipers, Screaming Trees, ma con radici ben salde tra la Detroit di fine Sessanta e i solchi dei primi dieci volumi di Pebbles, nonché dotato di sprezzo del pericolo a sufficienza per non disdegnare il Seattle sound più gratuitamente flanellato.

NUHARA – “Rama”

[Trovarobato]

Etno/Electronic/Folk

I Nuhara operano una rigenerazione dei repertori della tradizione orale siciliana, basandosi su documenti raccolti sul campo a partire dagli anni Cinquanta. I materiali d’archivio si trasformano in materia sonora ibrida, dove, l’approccio filologico e le sonorità del mondo IDM contribuiscono a creare il suono futuribile del disco. I Nuhara utilizzano l’elettronica per far risuonare in modo nuovo strumenti tradizionali dell’area siculo-mediterranea partendo dalle loro tradizionali tecniche esecutive. I brani originali acquistano un nuovo significato all’interno di un nuovo orizzonte espressivo, stabilendo una connessione profonda tra un universo arcaico e la sensibilità della scena musicale attuale. “Rama” dei Nuhara si configura come un viaggio viscerale attraverso la memoria sonora siciliana, dove il lavoro di riscrittura elettroacustica trasforma i canti della tradizione in organismi sonori vivi e inquietanti. Rama è quasi un concept album, una raccolta di canti di lavoro.

SPLEEN – “GUSH”

[Contempo Records]

indie-rock

“GUSH”, racconta la band, nasce dall’esigenza di raccogliere e lasciare sedimentare tutto ciò che gli SPLEEN hanno costruito negli ultimi anni, trasformando esperienze, scrittura e live in un lavoro organico e definitivo: “Come una pianta che spara fuori con forza i propri semi solamente una volta pronti, così noi abbiamo deciso di far uscire GUSH. Raccolta dei nostri semi.” L’album arriva dopo l’uscita del singolo “W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me)” lo scorso aprile, brano profondamente legato alla storia live della band e diventato nel tempo uno dei momenti più intensi dei loro concerti. Nei prossimi mesi, inoltre, gli SPLEEN saranno impegnati in un’intensa attività live che li porterà sui palchi italiani ed europei: il 23 maggio a Firenze e il 12 giugno al Music for Peace di Genova. A luglio la band aprirà le date italiane dei The Darkness, esibendosi il 7 luglio al Castello Scaligero di Verona e l’8 luglio al Pistoia Blues Festival.

BECK ZEGANS – “Engraving Of Armor”

[Exploding In Sound Records]

alternative

Nel suo nuovo album, la cantautrice newyorkese Beck Zegans esplora la singolare struttura delle difese emotive attraverso una serie di brani che oscillano tra rock infuocato, folk sperimentale e psichedelia. Incentrato sui temi delle difese emotive e del desiderio, “Engraving Of Armor” racconta degli scudi invisibili che erigiamo attorno a noi stessi, del peso che essi comportano e di quei momenti fragili in cui tutto inizia a sgretolarsi. “Engraving Of Armor” è composto da nove nuove canzoni che oscillano tra il confronto e la contemplazione. Nel profondo, l’album scava nel significato di indossare un’armatura emotiva e Zegans cerca la risposta a questa domanda attraverso canzoni che toccano il desiderio, l’ambivalenza e l’evitamento; la complicata euforia dell’innamorarsi. Del desiderare profondamente e, allo stesso tempo, del resistere a quel desiderio. Musicalmente, l’album dialoga con una vasta gamma di influenze, a proprio agio sia quando si appoggia alla sperimentazione strutturale di Autolux e Sonic Youth, sia quando attinge dall’intimo songwriting di Nick Drake o dall’urgenza moderna dei Fontaines D.C.. Queste ispirazioni evocano un suono emotivamente diretto, sonicamente avventuroso e silenziosamente ipnotico.

GGGREMLINNN – “You’re the Man Now Dog” EP

[Feel It Records]

punk-rock

“You’re the Man Now Dog”, il secondo EP del gruppo di Cincinnati è stato scritto subito dopo l’uscita dell’EP di debutto, “1-800-GREMLIN”: questo nuovo lavoro moltiplica il caos per dieci. Un’evoluzione coerente e momentaneamente inebriante, con una durata di poco meno di 8 minuti, “YTMND” arriva e se ne va in un batter d’occhio. Spinto dal contrasto tra le frenetiche melodie di chitarra che ti sballottano benevolmente per la stanza e la sincopazione volutamente ambigua delle sillabe che si estendono in ogni traccia, “YTMND” è tenuto insieme da un filo conduttore che consiste nel stringere i denti attraverso una sottile malinconia. Se l’egg punk è morto, gggremlinnn ne sta spargendo le ceneri.

NIGHT SWIMMING – “Melting, Sometimes Bleeding” EP

[Venn Records]

shoegaze

Attratti dalle sfumature più oscure dell’esperienza umana, i Night Swimming creano paesaggi sonori vividi e cinematografici che sfumano i confini tra dream-pop e indie rock. Spinti dalla passione per il cinema, i cinque musicisti di Bath invitano gli ascoltatori a visualizzare e a lasciarsi trasportare dalla fantasia, unendo atmosfera e consistenza a un’intima sincerità emotiva. Le influenze dei Night Swimming spaziano dai Cocteau Twins, ai Cure, ai Radiohead e agli Slowdive, fino a punti di riferimento contemporanei come Wolf Alice, Daughter, Just Mustard e Warpaint – artisti la cui profondità sensoriale e chiarezza emotiva continuano a plasmare il suono in evoluzione della band.

GENTLY TENDER – “This Was Once Fields” EP

[TODO Records]

indie-pop-rock



Il progetto fa seguito all’album di debutto del 2022 del gruppo di sei elementi del sud di Londra, “Take Hold Of Your Promise!”, e rappresenta essenzialmente la loro prima nuova uscita musicale da allora; nel 2023 è uscito un singolo autonomo, “Country Folk”, ma per il resto i Gently Tender sono stati impegnati ad affrontare una serie di importanti cambiamenti nella loro vita, tra cui nascite, malattie, traslochi e altro ancora. La band ha condiviso un nuovo brano, “A Mound A Field”, come modo per presentarsi nuovamente: un pezzo che il frontman ed ex membro dei Palma Violet Sam Fryer ha definito “ispirato dall’inizio di una passeggiata che ho fatto due anni fa“. E continua spiegando: “La canzone cattura il momento in cui stai camminando nei campi aperti e poi all’improvviso ti ritrovi di fronte alla vista della vasta città aperta, consapevole dei cambiamenti emotivi, di come questo modifichi il tuo modo di respirare e di come ti spinga a meditare su tutta la vita sulla Terra – su come si sia sviluppata nel bene e nel male“.

MARBLED EYE – “Forever” EP

[Digital Regress]

post-punk

I Marbled Eye tornano con “Forever”, mescolando il loro caratteristico interplay di chitarre, che diventa sempre più complesso dal punto di vista sonoro e portando una sensibilità melodica più brillante nel loro sound consolidato. I Marbled Eye hanno sempre colmato il divario tra hc/punk, rock DIY e post-punk con ritornelli sottili, e a questo punto è assurdo che non siano nell’olimpo delle band punk moderne. Se non li avete mai ascoltati, questo è un ottimo momento per iniziare, perché si muovono sulla linea sottilissima tra il Maximum Rock n Roll e l’indie rock. Il nuovo EP “Forever” esce su Digital Regress ed è influenzato dal punk britannico degli anni ’80 e dal post-punk australiano dell’ultimo decennio.

<a href="https://marbledeye.bandcamp.com/album/forever">Forever by MARBLED EYE</a>



