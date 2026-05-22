Una canzone decisamente raccolta e notturna quella che ci propone MUANH, quasi come se si muovesse in punta di piedi, a notte fonda. Un pop raffinato, ricco di dolcezza ed emotività, molto suggestivo e dal taglio cinematografico, con la voce leggera della nostra MUAHN che si muove prima solo sulla chitarra, poi su un tappeto ritmico che funziona alla perfezione, mentre chitarra e synth disegnano una strada dai toni ombrosi ma melodicamente perfetti.

Verrebbe quasi da dire che, in mabito sonoro, siamo nelle cose più oscure degli anni ’80 e la cosa ci piace molto.

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