I Crocodiles torneranno in Italia nel mese di luglio.

La band noise-pop di San Diego presenterà il suo nono album, “Greetings From Hell”, uscito ad aprile per la indie-label bergamasca Wild Honey Records.

Per il nuovo album la formazione statunitense ha collaborato con Jonah Falco dei Fucked-Up, che lo ha prodotto e ha inoltre suonato la batteria.

Saranno due gli appuntamenti con loro nel nostro paese previsti per venerdì 24 ai Bagni Elsa di Fano (PU), dove suoneranno insieme ai Glimmer, e per sabato 25 all’Annibale Festival di Firenze (dove suoneranno anche Dead Meadow e Glimmer) presso il Lumen.

L’entrata per il live marchigiano sarà come sempre gratuita, mentre non conosciamo ancora il costo e gli eventuali canali di prevendita per lo show toscano, che verranno sicuramente comunicati nelle prossime settimane.