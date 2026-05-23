Venerdì 29 maggio In A State Of Flux Festival torna a Bologna, più precisamente al Freakout Club. L’In A State Of Flux Festival è nato nel 2016 da un’idea di Davide de Polo (Soon, The Mystic Morning, The Persuaders Djset, Briton djset, London Calling Djset) ed è liberamente ispirato al glorioso Rollercoaster tour che aveva in line-up The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. e Blur.

Il festival porta in giro una sintesi di quella scena che all’estero chiamano “italogaze”, è un evento itinerante sempre attento alle nuove realtà musicali italiane e sempre in evoluzione. Negli ultimi anni ha toccato le maggiori città del nord Italia e dal 2021 si è unito a Caramello e Via Audio fondando Psychodelice Milano format con cui ha organizzato diversi festival facendo suonare le migliori band della scena psych nostrana e estera arrivando alla sesta edizione che si è svolta a Milano a Febbraio 2026 .

Ecco la line up della serata bolognese:



The Backlash

Rock’n’roll band di Milano attiva dal 2013, suona musica psichedelica che spazia dal brit rock al vintage psych e shoegaze. Con 2 EP e 2 LP all’attivo, ha portato la sua musica in Italia e in Europa (Spagna, Germania, Austria, Francia, UK), dividendo il palco con artisti di fama internazionale. Dopo aver rinnovato la lineup nel 2023, la band è tornata nel 2024 con il nuovo singolo “As Real…“, seguiti poi da “Built To Survive” e “Traces” e sta preparando un nuovo LP in uscita nel 2026.



October

“We are October and we play Alt-Wave“, questo il motto di questo progetto in lingua inglese che fonde sonorità British rock & wave ad atmosfere più intime e malinconiche. La band nasce dalla collaborazione di 4 musicisti con alle spalle esperienze importanti nel panorama mainstream e indipendente della musica italiana, esperienze che hanno dato vita ad un songwriting personale e coinvolgente. Il 20 marzo è uscito il loro primo album su Waddafuzz! Records dal titolo “Dancing like an Idiot”.



Lies

Nati nel 2024, i Lies (Elisa voce e batteria, Giuseppe chitarra e voce, Daniel al basso), esplorano il confine tra lo slowcore più catartico e un alternative rock che non ha bisogno di cliché per risultare minaccioso, contaminando il minimalismo di ispirazione americana con inserzioni noise e venature post-rock.

A marzo 2025 sono stati selezionati tra gli artisti che hanno partecipato alla serata tributo per Paolo Benvegnu? al Glue di Firenze. Sono al lavoro per il secondo EP “Burning Wires, Silent Pull”, registrato presso Produzioni dal Bosco da Massimo Giangrande e Andrea Biagioli.



Numbers & The Operators

Band noise-rock bolognese attiva dal 2021. Come dicono loro, tra gli interessi della band troviamo loud noises, science fiction, jazz and linguistics. L’ultimo lavoro è “Numeri” uscito nell’ottobre 2023.