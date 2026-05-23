A febbraio 2025 Matilda Mann aveva pubblicato il suo ottimo debutto sulla lunga distanza, “Roxwell“, e ora annuncia il suo successore, “Kismet“, in arrivo il prossimo 4 settembre.

“Kismet” è stato scritto e registrato con Jonah Summerfield e fonde i suoni del soul e del soft rock degli anni ’70.

La musicista di stanza a Londra dice del disco:

“Kismet” significa destino; fato. Una forza ipotetica o un potere personificato che determina il corso degli eventi futuri. Il mondo è così caotico, pieno di domande, alti e bassi, e molto spesso la maggior parte di noi non sa cosa sta facendo. Vogliamo sfruttare al massimo l’unica vita che ci è stata data e gli errori sono una cosa terrificante.

Ma mi piace pensare che ci sia un conforto nell’affidarsi a ciò che l’universo ha in serbo, quando inizi a considerare ogni rifiuto come una forma di reindirizzamento verso un posto in cui sei effettivamente destinato a stare. So che può sembrare ingenuo o come se ci si rifiutasse di vedere qualsiasi cosa negativa, ma credo che ci sia un’arte nel cercare di essere un pensatore positivo. È difficile da fare, ma col tempo mi ha aiutato ad apprezzare le piccole cose e le persone che significano di più per me. Spero che questo album possa essere la vostra via di fuga per vedere la vita un po’ più luminosa.