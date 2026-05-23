A febbraio 2025 Matilda Mann aveva pubblicato il suo ottimo debutto sulla lunga distanza, “Roxwell“, e ora annuncia il suo successore, “Kismet“, in arrivo il prossimo 4 settembre.
“Kismet” è stato scritto e registrato con Jonah Summerfield e fonde i suoni del soul e del soft rock degli anni ’70.
La musicista di stanza a Londra dice del disco:
“Kismet” significa destino; fato. Una forza ipotetica o un potere personificato che determina il corso degli eventi futuri. Il mondo è così caotico, pieno di domande, alti e bassi, e molto spesso la maggior parte di noi non sa cosa sta facendo. Vogliamo sfruttare al massimo l’unica vita che ci è stata data e gli errori sono una cosa terrificante.
Ma mi piace pensare che ci sia un conforto nell’affidarsi a ciò che l’universo ha in serbo, quando inizi a considerare ogni rifiuto come una forma di reindirizzamento verso un posto in cui sei effettivamente destinato a stare. So che può sembrare ingenuo o come se ci si rifiutasse di vedere qualsiasi cosa negativa, ma credo che ci sia un’arte nel cercare di essere un pensatore positivo. È difficile da fare, ma col tempo mi ha aiutato ad apprezzare le piccole cose e le persone che significano di più per me. Spero che questo album possa essere la vostra via di fuga per vedere la vita un po’ più luminosa.
Ad anticipare la release ecco il singolo “The Fig Tree”, accompagnato da un video diretto da Ben Harris.
Matilda dice del brano:
Si ispira alla poesia di Sylvia Plath, in cui l’autrice si trova alle prese con la difficile scelta di cosa fare della propria carriera. È una situazione che tutti noi dobbiamo affrontare e, anche se a volte può sembrare senza via d’uscita e in continuo mutamento, ho voluto provare a scrivere qualcosa che la rendesse un po’ più leggera.