Vengono da Austin (Texas) i Touch Girl Apple Blossom, il loro mondo è quello dell’indie pop sognante e sbarazzino, un sound che non può non ricordare gli Heavenly, i Beat Happening, gli australiani Twerps e i The Feelies riferimenti che popolavano anche l’EP omonimo uscito tre anni fa.

I singoli che hanno anticipato “Graceful” esordio sulla lunga distanza uscito per la K/ Perennial (“The Springtime Reminds Me Of …”, “Vacation”, “Heart – Go” e “I’m Lucky I Found You”) sono un piccolo paradiso per gli amanti delle chitarre jangle e di armonie vivaci e sognanti, malinconiche e divertenti con la chitarrista Olivia Garner e il bassista Dustin Pilkington che si alternano al microfono.

Completano la formazione John Morales all’altra chitarra e Daniel Charles Powell alla batteria ed è un quartetto affiatato e convinto dei propri mezzi quello all’opera in “Tell”, puro stile Sarah Records, con le melodie che in “You Made Me Do It” e “Moon Was Gone” (cantata da Pilkington) diventano più nostalgiche.

“Graceful” di nome e di fatto con un lato grintoso che emerge in “Dustin’s Song” e “Back N Forth”, i cinque minuti di “Big Star Shinin’ ” che diventano una jam session nella parte centrale a chiudere degnamente un album piacevolissimo che si lascia ascoltare a ripetizione.

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