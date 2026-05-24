Molta attesa e altrettanto affetto circondano il ritorno solista di Antonio Dimartino come dimostrano le prime date del tour andate rapidamente sold out. Sette anni dopo “Afrodite” il cantautore siciliano ritrova le radici in fondo mai veramente abbandonate in una riscoperta di sé e delle proprie origini nata dall’essere tornato a vivere a Palermo dopo il lungo periodo trascorso a Milano.

Credit: Giuseppe Lanno

La collaborazione con Colapesce (due album come “I Mortali” e “Lux Eterna Beach“, due volte a Sanremo) ha cambiato la carriera di entrambi, periodo gestito con intelligenza, senza montarsi la testa nonostante l’attenzione mediatica sia notevolmente aumentata.

L’Oreto, fiume che scorre tra Altofonte, Monreale e Palermo traccia la geografia musical – sentimentale di un album dalle trame fini e articolate. Canzoni riflessive piene di storie, ricordi e visto che il tempo non fa prigionieri il cercatore ritratto in “L’oro del fiume” brilla con delicatezza persino maggiore. Conviene allora lasciarsi trasportare tra chitarra acustica, archi e pianoforte, i testi che celebrano l’infanzia e il mistero della vita in modo poetico.

Sentimenti vissuti con naturalezza in “Contemplare il cielo attraverso le dita” e “Meravigliosa incoscienza”. La voce di Dimartino culla e irretisce in ballate intime come “Maredolce” e “Gusci Vuoti”, si cimenta con Garcia Lorca mettendo in musica una sua poesia in “Agua, ¿dónde vas?”.

Due brani quasi totalmente strumentali, “Petricore” e “Conrad”, arricchiscono un disco che nel finale regala altri momenti melodicamente significativi come “Fluire degli argini” e “Storia della mia rabbia” una pagina di diario in cui Dimartino parla di sé con ammirevole sincerità.

“L’Improbabile Piena Dell’Oreto” è il suo album più personale, musica consapevole che esorcizza le crisi esistenziali, la paura di perdere tutto, di deludere le aspettative, senza aderire alle mode né cercare la hit a ogni costo in quello che sembra un nuovo inizio.