<< Tratto t’ho qui con ingegno e con arte >> – Purgatorio, Canto XXVII

Il secondo album di Ed O’Brien è emozionante, struggente, toccante, profondo, moving, un flusso di coscienza sonoro e lirico dove tutti siamo guidati ed invitati a seguire il nostro profondo Virgilio in quei gironi danteschi che in fondo sono la nostra vita, la vita di tutti. Il chitarrista ha affermato che “uno degli aspetti più belli di lavorare con la musica e fare il musicista è trasformare i momenti negativi in qualcosa di bello” – cosa che succedeva e succederà ancora, lo spero, con i Radiohead – “la musica ti aiuta a superare al meglio questi momenti”.

Credit: Steve Gullick

La pandemia l’ha trascinato in una profonda depressione, la cancellazione del tour di promozione per il suo primo album “Earth” non ha giovato e anzi ha peggiorato quel senso di straniamento che lo accompagnava. In quei periodi si è ritirato in Galles, in una fattoria, a stretto contatto con la sua famiglia e con la Natura, la stessa che echeggia impetuosa all’interno dell’album a partire dal titolo che omaggia una tra le più iridescenti e soavi creature appartenente all’ordine dei lepidotteri, quella farfalla “Blue Morpho” che si libra in totale rilascio.

Ed O’Brien ci trascina tra folk, elettronica, ipnotico trip-hop e ambient con una naturalezza che rasenta il sublime. “Obrigado”, brano di chiusura che richiama quel Brasile che è stato per un breve periodo anche casa, è appunto un ringraziamento a fine meditazione che si era però aperta con “Incantations” che spalanca le porte delle nostre paure, ma che innesca quel processo curativo che è la musica – “Open your eyes And see the beauty in the dark” – perché è lo stesso chitarrista inglese ad immergersi nell’oscurità per attraversarla, processarla ed uscirne come in un battesimo che è sinonimo di rinascita e Vita Nuova per richiamare ancora quell’Alighieri sempre più attuale.

“To know the dark, go dark” sono le parole del poeta-contadino del Kentucky Wendell Berry, citato da Ed O’Brien, che rappresentano lo stato della sua arte, la filosofia delle sue emozioni, le inquietudini e le ambizioni vitali di un uomo più che cinquantenne che si trova a fare i conti con la propria esistenza. Prodotto da Paul Epworth via Transgressive Records, nell’album troviamo ad esempio “Teachers”, il brano più psych dell’album, che riassume i movimenti ondulatori del nostro essere come esempio di continuità e circolarità, inglobando quella distensione espressiva che esprime la musica.

A fine maggio uscirà un breve documentario titolato “Blue Morpho: The Three Act Play” che racconta la genesi dell’album, girato in Galles da Kit Monteith, e che restituisce un ritratto intimo di Ed O’Brien in forte connessione con sé e con la Natura. Il 6 ottobre 2026 suonerà live a Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, e nel frattempo, almeno per lo scrivente, “Blue Morpho” suonerà in loop per scovare, ogni volta di più, i doni nascosti inseriti tra le note dalla Tallinn Chamber Orchestra e da tutti i musicisti che hanno collaborato e condiviso anima e corpo per la realizzazione di un album così tanto significativo.