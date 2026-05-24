Ho perso il conto delle band che, in questa prima metà del 2026, sono tornate alla ribalta con nuovi album dopo decenni di silenzio. Ora tocca agli All-American Rejects che, con le undici tracce di “Sandbox”, riemergono dalle tenebre a distanza di ben quattordici anni dal precedente “Kids In The Street”. La band statunitense ha vissuto il suo periodo di gloria nei primi 2000, con una sfilza di singoli di grande successo (su tutti, la celebre “Dirty Little Secret”) e milioni di dischi venduti.

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Ma non appena è iniziata la fase calante di quella spensierata stagione dominata dal pop punk e dall’emo in salsa MTV, anche Tyson Ritter e compagni hanno progressivamente perso colpi, scivolando in maniera abbastanza rapida nell’irrilevanza. Li ritroviamo oggi, invecchiati e maturi, finalmente indipendenti e liberi dalle pressioni delle major discografiche.

Un’emancipazione che però non si è tradotta in un album particolarmente riuscito. Il gruppo, se non altro, non è ancorato alle sonorità del passato; ci sono infatti pochissimi elementi davvero pop punk nelle canzoni. Siamo al cospetto di un alternative rock a dir poco “furbetto”, elaborato con l’esperienza di chi è abituato a stare in heavy rotation.

Nonostante i proclami altisonanti relativi a un lavoro guidato dalla curiosità e dal rischio artistico – che, a detta della band, nulla avrebbe da spartire con la classica operazione nostalgia – si avvertono chiaramente i richiami a quel bel periodo a cavallo fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, nel quale il confine tra rock alternativo e mainstream si fece estremamente sottile.

Il problema principale, però, è che qui manca l’energia trascinante delle opere classiche del gruppo; il fuoco del pop punk, come già detto, si definitivamente spento nelle acque di un indie rock che solo a tratti sa farsi muscoloso e incisivo. Gli All-American Rejects odierni sembrano muoversi pigramente in un territorio caratterizzato da atmosfere emo, riflessi weezeriani e strutture classicamente pop rock.

È come se la band provasse a rimanere costantemente in bilico tra il rock alternativo e quello più radiofonico; in ogni caso non c’è nulla né di coraggioso né di rivoluzionario, nonostante il bel sound moderno. Di brani validi, a dire il vero, ve ne sono molti: penso a “Easy Come, Easy Go”, “Get This”, “Search Party!” e “King Kong”.

Peccato ci siano anche molti riempitivi che scorrono via senza colpo ferire, appesantiti da un fastidioso retrogusto “plasticoso”. Per non parlare poi delle ballad acustiche “Green Isn’t Yellow” e “For Mama”, sincere quanto volete ma assai poco memorabili. Ne viene fuori un album da sufficienza piena per un ritorno forse non particolarmente atteso, ma sicuramente gradito.