Una line-up d’eccezione per la ventunesima edizione del festival di musica noise nato a Pordenone che richiama in città pubblico di appassionati proveniente da tutta Europa.

Venerdì 29 maggio al Capitol si esibiranno:

Merzbow: Il maestro indiscusso del noise, direttamente dal Giappone per la sua unica data italiana.

Bad Sector: Storico progetto italiano di elettronica industriale profonda e spaziale.

The Rita & The Gloria: Sonorità harsh noise estreme provenienti da Canada e Norvegia.

Il Congresso Post Industriale (CONG) è un celebre festival internazionale di musica industrial, noise ed elettronica sotterranea, fondato nel 1998 nato per iniziativa della storica etichetta discografica Old Europa Cafe, attiva a Pordenone da oltre quarant’anni. La OEC è una delle etichette underground più importanti al mondo per generi come industrial, power electronics, dark ambient e harsh noise. Il Congresso Post Industriale è l’evento di punta organizzato dall’etichetta discografica e richiama regolarmente sul palco artisti di culto del panorama sperimentale e underground internazionale.

L’evento è un vero e proprio punto di ritrovo internazionale per la sottocultura “post-industriale”.

La ventunesima edizione del festival si terrà al Capitol di Pordenone il 29 maggio ed è un ritorno alle origini, poichè il primo Congresso si tenne nel 1998 al Planetarium di Pordenone e fu organizzato assieme alla Associazione Il Deposito che oggi gestisce il Capitol di Pordenone.

In questa edizione Merzbow è sicuramente il progetto più popolare nell’ambito del noise mondiale (o per meglio dire Japanoise), che con altri ospiti, Bad Sector, The Rita e The Gloria formano una line-up di grande spessore ed interesse per gli appassionati della cultura e musica industrial.

Durante la serata sarà presente il banco ufficiale della Old Europa Cafe con materiale sonoro esclusivo, tra cui tre cassette in edizione limitata realizzate appositamente dai tre artisti in concerto.

Biglietti QUI