Credit: Sarah Jaben

A distanza di quasi sei anni dal loro sophomore “Green Room”, i Radkey torneranno il prossimo 14 luglio con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Bedroom Sand”.

In questi anni i fratelli Isaiah, Solomon e Dee Radke hanno avuto parecchi problemi: la loro label per cui erano sotto contratto è stata acquistata e il loro contratto è sparito; hanno firmato un contratto discografico con un imprenditore del settore tecnologico, che è sparito nel nulla non appena il mercato delle criptovalute è crollato. Avevano un’agenzia importante che li ingaggiava per tour organizzati male, che fruttavano solo 250 dollari a serata. Ma superare le difficoltà non è una novità per i Radkey.

I tre fratelli hanno deciso quindi di prendere tutto in mano – incluso la pubblicazione del nuovo disco che sarà autoprodotto – e nell’estate dello scorso anno hanno registrato le otto canzoni che compongono “Bedroom Sand” nello studio della School Of Music della università di Syracuse con l’aiuto di un professore.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Ready To Burn”, di cui potete vedere il video qui sotto.

La band del Missouri racconta:

Abbiamo pensato molto a brani divertenti da suonare dal vivo per questo disco». Ci è venuta l’idea di una canzone allegra e coinvolgente che parlasse di essere un nerd nostalgico cresciuto in viaggio. Stare svegli a guardare film, giocare ai videogiochi e scrivere delle cose che amiamo. Ci sono un sacco di riferimenti divertenti lì dentro. Pillars of Eternity parla del nostro amore per i giochi di ruolo di Obsidian, Pokemon parla del vecchio anime che guardiamo sempre e c’è persino un riferimento a una delle nostre band preferite, i Local H, dove usiamo le parole ‘Bound for the Floor’.

“Bedroom Sand” Tracklist:

1. Victory

2. Falling Out Of Grace

3. Ready To Burn

4. Welcome To The Backyard

5. Bedroom Sand

6. Strays

7. Return To The Sky

8. The Heartless