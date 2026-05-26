Secondo album per filospada nato inizialmente come progetto solista del cantautore Filippo Spada, col tempo diventato una vera e propria band grazie all’ingresso in pianta stabile di Jacopo De Donà alla batteria e Emanuele Malfatti al basso. Un terzetto affiatato, come dimostrano questi nove brani registrati rigorosamente in presa diretta.

“Il Linguaggio Dei Serpenti” pubblicato da Bradipo Dischi tre anni dopo “Gli Ultimi 4 Disastri” costruisce sull’estetica a bassa fedeltà approdando a un indie rock mutante, lunatico, dai toni spesso surreali e ironici, meno immediato e più riflessivo rispetto al passato anche se non mancano brani incisivi come “La Prima Sega” e “La Muffa”.

Anticipato dai singoli “Slovenia” e “Mr. Maniaco” tra chitarre e storie fuori dagli schemi, dà il meglio quando vira verso una morbida psichedelia come ne “Il Magnifico Dio Crotalo” o punta sulla melodia in chiave dolcemente pop di “Neonato” senza tralasciare il lato cantautorale de “La Morte Del Timo” con Sofia Fiore e “Alla Punta Dei Piedi” in una buona prova per la band milanese.

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