“Whispers in the Speech Machine” ci mostrava dei The Laughing Chimes diversi rispetto a quelli più solari che conoscevamo agli esordi. Sono loro stessi a dirlo e, come dire, a rinforzarlo, parlando della nuova uscita “Behind Your Blue Fields”, che in realtà è una raccolta di demo a cui la band stava lavorando prima di cambiare rotta musicale.
La band si dispiaceva di aver messo nel cassetto queste registrazioni che, sebbene ora non siano magari più in linea con un certo suono adottato, hanno ancora una forza e una vivacità che non poteva non trovare uno sbocco. Bella quindi l’idea di dare comunque visibilità a dei brani che, seppure nella forma di demo, mettono in luce il brio jangle-pop di questi ragazzi.
Ecco allora le chitarrone pastorali e bucoliche, ma anche gli arpeggioni alla REM, così come un brio post-punk che fa capolino in certe registrazioni. Il suono a tratti pare arrivare veramente dal passato, come se avessimo trovato una vecchia cassetta in cantina con scritto sopra ‘C86’ e ‘guitar-pop’ vario. Ripeto è una collezione di demo (e certi frammenti sono veramente solo delle bozze) che risalgono a un momento di passaggio della band e va presa per quello che è, ma, accidenti, certe melodie ci fanno davvero dire…wow (“Trapeze Baby”, giusto per fare un titolo)!
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The Laughing Chimes: Bandcamp