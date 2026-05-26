“Whispers in the Speech Machine” ci mostrava dei The Laughing Chimes diversi rispetto a quelli più solari che conoscevamo agli esordi. Sono loro stessi a dirlo e, come dire, a rinforzarlo, parlando della nuova uscita “Behind Your Blue Fields”, che in realtà è una raccolta di demo a cui la band stava lavorando prima di cambiare rotta musicale.

<a href="https://thelaughingchimes.bandcamp.com/album/behind-your-blue-fields">Behind Your Blue Fields by The Laughing Chimes</a>

La band si dispiaceva di aver messo nel cassetto queste registrazioni che, sebbene ora non siano magari più in linea con un certo suono adottato, hanno ancora una forza e una vivacità che non poteva non trovare uno sbocco. Bella quindi l’idea di dare comunque visibilità a dei brani che, seppure nella forma di demo, mettono in luce il brio jangle-pop di questi ragazzi.

Ecco allora le chitarrone pastorali e bucoliche, ma anche gli arpeggioni alla REM, così come un brio post-punk che fa capolino in certe registrazioni. Il suono a tratti pare arrivare veramente dal passato, come se avessimo trovato una vecchia cassetta in cantina con scritto sopra ‘C86’ e ‘guitar-pop’ vario. Ripeto è una collezione di demo (e certi frammenti sono veramente solo delle bozze) che risalgono a un momento di passaggio della band e va presa per quello che è, ma, accidenti, certe melodie ci fanno davvero dire…wow (“Trapeze Baby”, giusto per fare un titolo)!

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