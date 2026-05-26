Da cover libro (Minimum Fax)

La musica è ancora in grado di evolversi davvero? In fondo, è quel che si chiede anche Simon Reynolds nel suo libro “Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato“. Perché, osservando questi anni Duemila, viene il sospetto che il futuro — almeno in ambito musicale — non sia mai arrivato. Le cose più immediate, più celebrate, più redditizie, sembrano essere diventate le reunion, i tour celebrativi, gli artisti che tornano sul palco per suonare integralmente gli album che li hanno resi immortali. E mentre ritornano le musicassette, i vinili, le ristampe deluxe, le edizioni anniversario, scompaiono, invece, i luoghi in cui rischiare qualcosa di nuovo, inedito, fragile. Al loro posto proliferano tribute band e cover band fameliche, repliche perfette di emozioni già vissute, musei ambulanti di un passato che continua a ripetersi.

Degli anni Zero, in fondo, sembra non essere arrivato quasi nulla. Solo continui ritorni ai Sessanta, ai Settanta, agli Ottanta, ai Novanta: decenni trasformati in rifugio permanente. Libri, documentari, recensioni, aneddoti, leggende, anniversari, cofanetti celebrativi. Tutto contribuisce ad alimentare quella che, ormai, appare come una vera ossessione collettiva per il passato recente. Viene, allora, da chiedersi se questa mania del retrò non sia qualcosa di più profondo di una semplice moda passeggera. Forse non è soltanto nostalgia, forse è il sintomo di una società incapace di immaginare il domani.

Viviamo in un tempo che rimuove il dolore, cancella la sofferenza, vende l’illusione di una bellezza eterna. Una società che finge che non esistano la malattia, il declino, la morte. E così ci condanna a un eterno presente senza profondità, dove le persone restano immobili dentro le canzoni, gli album e le band della propria giovinezza cronologica, incapaci di cercare altro, di rischiare nuove emozioni, di lasciarsi ferire da qualcosa che ancora non conoscono. Ci si rifugia in ciò che è già stato elaborato, compreso, consumato. In melodie che non fanno paura perché sappiamo già dove porteranno. In testi che abbiamo imparato a memoria e che usiamo per raccontarci, per esibire una nudità emotiva ormai prevedibile, quasi rituale.

Ed è qui che emerge la contraddizione più feroce del presente: questa società dice di celebrare la vulnerabilità, ma in realtà disprezza qualsiasi fragilità che non possa essere trasformata in contenuto, in brand, in prodotto monetizzabile. Anche il dolore, oggi, deve essere instagrammabile. Deve generare engagement, visualizzazioni, profitto. Forse è per questo che continuiamo a tornare ai Nirvana, a Patti Smith, ai R.E.M., ai Sonic Youth. Perché in quelle canzoni esisteva ancora qualcosa di nudo, di imperfetto, di irriducibile al marketing. Una crepa autentica. Una fame spirituale. Una voce umana che non chiedeva di essere venduta.

E allora la domanda diventa inevitabile: esistono ancora canzoni nude? O questa è la verità più malinconica dei nostri giorni retro-maniaci? Eppure i temi non mancherebbero affatto.

La deriva urbana contemporanea è un organismo sporco e crudele che divora velocemente ogni forma di umanità. Le città degli anni Duemila sono esauste, svuotate, percorse da fantasmi umani che sopravvivono tra alienazione, solitudine, tecnologia e dipendenze. Gli uomini e le donne del presente sembrano reduci di una guerra perduta: coscienze che si sgretolano sotto il peso della depressione, della disillusione, della necessità costante di anestetizzarsi.

Non è più soltanto l’eroina degli anni Ottanta. È qualcosa di molto più vasto, invisibile e sistematico: algoritmi e psicofarmaci, social network e consumismo compulsivo, cocaina e culto ossessivo del corpo. Fingiamo di essere normali mentre sprofondiamo in un mare di ipocrisia sociale, di relazioni artificiali, di ideali politici evaporati. Al loro posto rimangono il disincanto, il liberismo assoluto, l’individualismo elevato a religione, la perdita di qualsiasi orizzonte comune. Eppure il Novecento che oggi veneriamo — pur attraversato da guerre, violenze e atrocità — possedeva ancora qualcosa che sembra essersi dissolto: amicizie capaci di salvare, amori ingenui, dialoghi veri, corpi imperfetti, notti trascorse assieme senza doverle documentare. Esisteva ancora il desiderio disperato di trovare un senso condiviso, una comunità, una verità che non fosse soltanto merce o spettacolo.

Oggi figure come Jimi Hendrix, Syd Barrett, John Lennon, Ian Curtis, Joe Strummer o Kurt Cobainprobabilmente non potrebbero fare altro che camminare tra le macerie del presente. Testimoni senza voce di un vuoto che continua ad allargarsi dentro e attorno a noi. Un vuoto cresciuto nell’indifferenza generale, mentre abbandonavamo lentamente le storie, i sogni e le possibilità che avevano reso la musica qualcosa di più di un semplice archivio nostalgico da consumare all’infinito.

I’ve seen the future, brother

It is murder