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Robbie Furze dei The Big Pink ha collaborato con Jamie T e Jamie Hince dei The Kills per un nuovo EP pubblicato con il nome d’arte di M.O.T.H.E.R..

La prima raccolta del progetto collaborativo è uscita all’inizio di questo mese e comprende i brani “My Love”, “Real Human”, “Traitor” e “Surrender”.

Furze ha coinvolto una cerchia di amici e collaboratori di lunga data in questa avventura “aperta e in continua evoluzione“, che quindi, a quanto sembra, non avrà una band fissa.

L’EP omonimo di quattro tracce “cattura un momento iniziale di collaborazione, mentre le future uscite sono destinate ad espandersi e mutare – con voci, formazioni e direzioni diverse ancora da venire“, dice il comunciato. “M.O.T.H.E.R. è un progetto che risponde e si adatta a ciò che sta accadendo nel momento“, ha spiegato Furze.

“Questo EP nasce dalla perdita di mia madre, e tutto ciò che lo circonda è scaturito da questo, una banda di fratelli che si riuniscono. La prossima uscita avrà un colore e un approccio completamente diversi.“

Il musicista ha detto che il singolo “My Love” : “è nato dalla perdita di mia madre e dalla nascita di mia figlia nello stesso periodo, dal semplice tentativo di aggrapparmi alla speranza, perché l’amore è tutto e ci circonda“.